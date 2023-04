Streamingvorschau – Was kommt Neues im April 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im April 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix erscheinen im kommenden Monat zahlreiche Neuerscheinungen querbeet aus allen Genres. Mit von der Partie sind unter anderem die Komödie The Awkward Weekend, die zweite Staffel der Fantasy-Serie Sweet Tooth und der Thriller Obsession. Wer doch lieber Fan vom Reality-TV ist, der kann sich auf die mittlerweile 13. Stfaffel von Keeping Up with the Kardashians freuen.

Action

14. April:

Königinnen auf der Flucht

Komödie

1. April:

Küss mich, Frosch

3. April:

Takeover – Voll Vertauscht

6. April:

Max und die Wilde 7

Beef

7. April:

Ah Belinda

12. April:

Operation: Nation

Als Schwiegermutter einzog – Staffel 2

21. April:

One More Time

26. April:

Bitterer Wodka und süße Küsse

27. April:

The Awkward Weekend

Fantasy

20. April:

Toothpari: When Love Bites

27. April:

Sweet Tooth – Staffel 2

Drama

7. April:

Transatlantic

8. April:

Hunger

14. April:

Queenmaker

26. April:

El amor después del amor

27. April:

The Matchmaker

Immer für dich da – Staffel 2 Teil 2

K-Drama

8. April:

Divorce Attorney Shin

Thriller

1. März:

Ach du Scheiße!

7. April:

Bendo: Thicker Than Water

13. April:

Obsession

Florida Man

20. April:

Diplomatische Beziehungen

21. April:

Boğa Boğa

Rough Diamonds

27. April:

Die Krankenschwester

28. April:

AKA

Krimi

5. April:

Public Enemy: Das Buch der Offenbarung

Horror

6. April:

Pelikanblut

14. April:

Phänomena

Mystery

2. April:

War Sailor

21. April:

Willkommen auf Eden – Staffel 2

Abenteuer

1. April:

The Green Knight

7. April:

Chupa

Historienfilm

14. April:

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Animation

1. April:

Paw Patrol: Der Kinofilm

13. April:

Boss Baby: Zurück zu den Windeln – Staffel 2

15. April:

Lauras Stern und die Traummonster

Doku

5. April:

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

12. April:

American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon

18. April:

Ein sehr langes drittes Date

How to Get Rich

19. April:

Im Reich der Schimpansen

Reality-TV

4. April:

La firma

15. April:

Keeping Up with the Kardashians – Staffel 13

The Real Housewives of Beverly Hills – Staffel 8

21. April:

Indian Matchmaking – Staffel 3

28. April:

King of Collectibles: The Goldin Touch

Prime Video

Auch Amazon Prime Video hält sich im April nicht mit Neuzugängen zurück. Am 12. April nimmt der Streaming-Dienst Birds of Prey in den Katalog auf. Außerdem startet bereits Anfang des Monats die neue Staffel von LOL – Last One Laughing von und mit Michael “Bully” Herbig. Wer doch lieber etwas Nervenaufreibendes möchte, ist vermutlich mit dem Horrorfilm Candyman oder dem Thriller Fall – Fear Reaches New Heights besser bedient.

Action

12. April:

Birds of Prey

19. April:

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Drama

13. April:

Cry Macho

14. April:

Greek Salad

21. April:

Dead Ringers

26. April:

Mad City

Komödie/Comedy

6. April:

LOL – Last One Laughing – Staffel 4

7. April:

Mord mit Aussicht – Staffel 4

De Viaje Con Los Derbez – Staffel 3

14. April:

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 5

19. April:

Jagdsaison

20. April:

Arac Attack (Komödie/Horror)

Thriller

1. April:

Fall – Fear Reaches New Heights

9. April:

Old

13. April:

Devil’s Pond

16. April:

The Cell

24. April:

The Astronaut’s Wife – Das Böse hat ein neues Gesicht

27. April:

City Hall

28. April:

Citadel

29. April:

Midnight in the Switchgrass – Auf der Spur des Killers

Horror

12. April:

Hatching

26. April:

Candyman

Fantasy

6. April:

Mona Lisa and the Blood Moon

22. April:

Zauberhafte Schwestern

30. April:

Ruby And The Well

Science-Fiction

28. April:

Midnight Special

Krimi

7. April:

Gangs of Lagos

20. April:

The Many Saints of Newark

25. April:

Ein perfekter Mord

Western

19. April:

Mord in Yellowstone City

Dokumentation

21. April:

Judy Blume Forever

Disney+

Auf Disney+ starten in diesem April so einige Serien in die nächste Runde. Nicht nur mit Grey’s Anatomy und Seattle Firefighters geht es weiter, auch die 11. Staffel von American Horror Story kommt endlich nach Deutschland. Außerdem erscheinen wieder zahlreiche Dokumentationen, die Wissenswertes und Interessantes enthüllen, angefangen vom Alten Rom bis hin zu der verstorbenen Queen Elizabeth II. Ein besonderes Highlight gibt es ab dem 12. April mit Rennervations, eine Reality-Show, in der Jeremy Renners Fahrzeuge umbaut und umfunktioniert.

Komödie

14. April:

My Apologies

Stuber – 5 Sterne Undercover

20. April:

Quasi

Drama

1. April:

Ralph & Katie – Staffel 1

5. April:

The Good Mothers – Staffel 1

The Crossover – Staffel 1

9-1-1: Lone Star – Staffel 3

7. April:

The Right Words

Große Erwartungen

17. April:

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 19

Seattle Firefighter’s – Die jungen Helden – Staffel 6

19. April:

How I Met Your Father – Staffel 2

True Lies – Staffel 1

Kindred: Verbunden – Staffel 1

American Horror Story – Staffel 11

26. April:

Sam – Ein Sachse – Staffel 1

Atlanta Medical – Staffel 6

Science-Fiction

7. April:

In Time – Deine Zeit läuft ab

Fantasy

28. April:

Peter Pan & Wendy

Das Geheimnis der Mumie 2

Thriller

28. April:

Shutter

Doku

5. April:

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst

12. April:

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas

14. April:

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere

19. April:

Wildes Hawaii – Staffel 1

21. April:

Jane Goodall: Die Hoffnung

26. April:

Roms verlorene Schätze – Staffel 1

28. April:

Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20

Anime

1. April:

Tengoku Daimakyou – Staffel 1

Animation

14. April:

Oswald, der lustige Hase

Reality-TV

12. April:

Rennervations – Staffel 1

