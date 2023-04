Kinovorschau – Diese Filme starten im April 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. In diesem April kommen einige Highlights in die deutschen Kinos. Von dem Oscar-Nominierten Drama The Whale bis hin zu Der Super Mario Bros. Film ist so ziemlich alles mit dabei. Also egal, ob gruselig, spannend oder was zum Lachen – diesen Monat lockt das Kino mit vielen sehenswerten Neuerscheinungen. Sogar für Anime-Fans gibt es ab dem 13. April mit Makoto Shinkais neuestem Meisterwerk Suzume etwas auf den Kinoleinwänden zu sehen.

5. April

Der Super Mario Bros. Film (Abenteuer, Action, Animation)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

6. April

Beautiful Disaster (Drama, Romanze)

Die Kairo Verschwörung (Drama, Thriller)

The Pope’s Exorcist (Horror, Biografie, Fantasy)

Air – Der große Wurf (Drama)

Olaf Jagger (Komödoe, Dokumentation, Musik)

Neneh Superstar (Tragikomödie)

Victim (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

13. April

Die Drei Musketiere – D´Artagnan (Abenteuer)

Suzume (Anime, Fantasy, Mystery)

Cocaine Bear (Thriller, Komödie)

Im Taxi mit Madeleine (Tragikomödie)

Der Fuchs (Biopic, Drama)

Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Drama, Romanze)

The Five Devils (Tragikomödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

20. April

Infinity Pool (Science-Fiction, Mystery, Horror)

Empire of Light (Drama, Romanze)

Roter Himmel (Drama, Romanze)

Die reinste Vergnügung (Komödie, Romanze, Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

25. April

Princess Principal: Crown Handler 1+2 (Crunchyroll Anime Night)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

27. April

The Whale (Drama)

Evil Dead Rise (Horror, Thriller, Fantasy)

Champions (Komödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Whale Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins (Schauspieler)

Darren Aronofsky (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: R (Restricted)

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.