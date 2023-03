Bis zur Glotze – Das Pen and Paper Special: Mit Pen-and-Paper.info | Folge 110

Wenn wir hier über Spiele sprechen, dann meinen wir normalerweise Videospiele. Heute ist aber alles anders, denn heute reden wir über Pen and Paper. Darüber reden wir aber nicht alleine, sondern mit Micha und Theresia von pen-and-paper.info. Mit den beiden Experten klären wir so einfache Fragen wie “Was ist das ganze überhaupt?” bis hin zu Tipps und Fallen bei eigenen Regelwerken.

Bis zur Glotze: Das Pen and Paper Special mit Pen-and-Paper.info

Timestamps:

00:00:16 – Intro & Begrüßung

00:03:02 – Was ist eigentlich Pen and Paper?

00:14:35 – Horror im Pen and Paper, wie geht das?

00:23:30 – Regeln gleich Gesetze, oder nur lose Vorschläge?

00:35:50 – Wie spielt man richtig zusammen?

00:38:00 – Schonmal ein eigenes Regelwerk entwickelt?

00:41:25 – Wo findet man neue Pen and Paper Spiele?

00:46:30 – Lieblings- und Hasstropes

00:56:30 – Besondere Geschichten & Schlusswort

Wer oder was ist Pen and Paper überhaupt?

Pen and Paper ist eine Bezeichnung für Spiele, die – Überraschung – mit Stift und Papier gespielt wird. Eine andere Bezeichnung lautet Table top role playing game, oder kurz TTRPG. Statt vor der Konsole oder dem PC sitzt man gemeinsam am Tisch und nutzt die eigene Fantasie. Natürlich gehört noch eine ganze Menge mehr dazu, wie ihr im Podcast erfahren werdet. Neu ist dieses Prinzip bei weitem nicht, wer sich auskennt (oder Stranger Things geguckt hat) weiß, dass es solche Spiele bereits in den 1980ern gab. Mit der Zeit hat sich die Szene aber immer weiter ausgebreitet und inzwischen gibt es nicht nur die bekannten Vertreter im Fantasygenre, sondern dutzende Systeme weit darüber hinaus. Im Podcast werden wir zum Beispiel über einige Vertreter des Horrorgenres sprechen, aber auch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also schnappt euch Stift, Papier, eure Würfel und ein paar Freunde, genießt die Folge, und beginnt eure eigenen Abenteuer.

Moderation: Lennart Hoffmann

Gast: Micha und Theresia von Pen-and-Paper.info