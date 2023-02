Top 7 – Spiele von Publisher Annapurna Interactive

Annapurna Interactive ist seit 2016 Publisherstudio von Videospielen im Indiebereich. Am 23. März 2023 kommt der nächste Titel heraus: Storyteller. Das Puzzle-Game erlaubt es Spieler*innen wortwörtlich ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Entwickelt wurde der Titel von Daniel Benmergui. Ob Rätselspiel oder Adventure – Annapurna Interactive veröffentlicht vielfältige Spiele, die sich durch ihren liebevollen Stil und eine emotionale Geschichte auszeichnen. Anlässlich des kommenden Spiels des Publishers schauen wir uns eine Top 7-Liste der bisher veröffentlichten Meisterwerke an.

What Remains of Edith Finch

Eine erste Empfehlung vom Publisher Annapurna Interactive ist What Remains of Edith Finch. Das Abenteuerspiel aus der Egoperspektive erschien 2017 und wurde von Giant Sparrow entwickelt. Das kurzweilige aber eindrückliche Spiel erzählt die Geschichte von der Jugendlichen Edith Finch, die schwanger in ihre alte Heimat zurückkehrt, da sie vor kurzem den Schlüssel zu ihrem Kindheitshaus geerbt hat. Was nach einem emotionalen Spaziergang durch die Vergangenheit klingt, entpuppt sich als weitaus komplizierter. Denn Edith ist die letzte Überlebende einer Familie, die verflucht zu sein scheint. All ihre zahlreichen Verwandten sind früher oder später unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Edith fürchtet, das auch sie das Schicksal ereilen könnte und versucht, mehr über diesen Fluch herauszufinden. Sie führt ein Tagebuch, um ihrem Kind, sollte es ohne Mutter aufwachsen müssen, die Familiengeschichte mitzugeben.

Makaber, lustig, gruselig und bildgewaltig entpuppen sich die unterschiedlichen Geschichten der einzelnen Familienmitglieder und ihre Schicksalsschläge. Edith öffnet die Haustür in das Haus ihrer Vergangenheit und erkundet jedes Zimmer, um die individuelle Story eines Todes zu erfahren. Auch sie kennt nicht alle Details ihrer Verwandten. Und von denen gibt es eine Menge. Es gibt einen mittelalten Onkel und viel zu junge Geschwister, die sterben. Dabei hat jeder Todesumstand seine eigenen Auswüchse, die einen am Ende schockiert, aber auch unwissend zurücklassen. Nur Edith kann verstehen, was das für sie und ihr weiteres Leben bedeutet. Dennoch bietet der Titel unterhaltsame und emotionale Stunden.

Donut County

2018 veröffentlichte Annapurna Interactive ein Puzzle-Spiel von Ben Esposito: Donut County. In diesem verrückten Rätselspaß müssen Spieler*innen ein Loch durch mehrere Level manövrieren, um alle Gegenstände darin zu verschlucken. Was nach einem einfachen Konzept klingt, kann sehr schnell herausfordernd werden. Denn wirklich alles muss eingesaugt werden, um weiterzukommen. Im weiteren Verlauf gibt es immer kompliziertere Rätselelemente wie Wasser abpumpen oder Dinge von einem Berg schießen. Schließlich müssen auch Objekte aus dem Loch hervorgeholt werden, um alles zu verschlingen.

Dabei bietet Donut County nicht nur Level-Abschließen. Denn hinter dem Loch und seinen Fähigkeiten steckt ein gewisses Kalkül und eine ebenso verrückte Story. Im Zentrum davon stehen das Mädchen Mira und der Waschbär BK, die beide in einem Donut-Geschäft arbeiten. Während Mira Donuts verschickt, versucht BK mittels einer App Geld für eine Drohne zu sammeln. Als nach und nach alle Bewohner*innen von Donut County verschwinden, nachdem sie Donuts erhalten haben, kommt Mira dem Waschbären und dem Geheimnis hinter dem Loch auf die Schliche. Was genau es damit auf sich hat und wie das Loch aufgehalten werden kann, das man doch selbst spielt, müssen findige Rätselfüchse beziehungsweise -waschbären selbst herausfinden.

Journey

Journey wurde erstmals über das PlayStation Network 2012 veröffentlicht. Letztes Jahr feierte der Indie-Hit vom Entwicklerstudio thatgamecompany zehnjähriges Jubiläum. Mittlerweile ist der Titel auf iOS-Geräten und für Microsoft Windows erschienen. Für seine Beliebtheit, Story und Musik erhielt das Spiel zahlreiche Preise, darunter erst 2022 den Peabody Award für das beste interaktive Narrativ. Im Großen und Ganzen geht es in dem Spiel darum, eine wechselnde Landschaft bewusst wahrzunehmen, die Musik zu genießen und das eventuell sogar mit einem weiteren Mitspielenden zu erleben. Immer ein*e Mitspieler*in wird bei Internetverbindung automatisch gefunden.

Durch das Sammeln von Stoffen wird die eigene Robe breiter und man kann fliegen. Journey bietet eine wirklich einzigartige Reise, die ohne Dialoge, Texte oder Kämpfe auskommt. Auf demselben Konzept aufbauend erschien 2019 Sky – Children of Light von thatgamecompany für iOS-Geräte. Mittlerweile ist dieser Multiplayer-Titel für Android-Geräte, die Nintendo Switch und PlayStation 4 und 5 erhältlich. Diesmal können Freunde und Freundinnen durch Codes zusammenspielen und mehrere Ebenen erkunden und durchfliegen. Regelmäßig gibt es hierfür neue Saisons mit Gästen und speziellen Items.

The Artful Escape

The Artful Escape ist ein Plattformer von Beethoven & Dinosaur, das erstmals 2021 für Microsoft Windows und auf der Xbox One und Series erschien. 2022 kam auch eine Version auf der PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch heraus. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Francis Vendetti, der Musiker werden will. Sein Onkel Johnson war eine wahre Legende und verstarb vor kurzem. Francis will aber nicht mit ihm gleichgesetzt werden, sondern versucht, seine eigene Identität zu erschaffen. Auf dem Weg dahin begleiten ihn die Spieler*innen. Die Entwickler lehnten Francis’ Reise zu einer Musikeridentität an David Bowies Transformation zu Ziggy Stardust an.

In einer skurrilen Landschaft voller Musik und Farben springt und rennt Francis umher, um voranzukommen. Dabei trägt er eine Gitarre bei sich, die nicht nur Musik machen kann, sondern auch spezielle Fähigkeiten hat. Diese gilt es, weise gegen Gegner und Bosse einzusetzen. Die Suche nach einem eigenen Weg, das Leben zu beschreiben und zu einem Individuum heranzuwachsen, das nicht ständig mit anderen verglichen oder gar gleichgesetzt wird, ist eine Thematik, mit der sich sicherlich viele Spieler*innen anfreunden können. Deshalb und wegen der fetzigen Musik ist der Titel eine weitere Empfehlung.

Twelve Minutes

Ebenso empfehlenswert ist der interaktive Thriller in Top-Down-Perspektive Twelve Minutes, der an Werken wie Und täglich grüßt das Murmeltier orientiert ist. Entwickelt wurde das Ganze von Nomada Studio, mit dabei ist u.a. Luís António gewesen, der als Grafiker bei Rockstar Games gearbeitet hat. 2021 erschien das Spiel auf der Xbox One, Xbox Series und für Microsoft Windows. Der Titel dauert wirklich nur zwölf Minuten, um das Rätsel hinter den Geschehnissen zu lösen, braucht es jedoch mehrere Durchgänge. Es beginnt damit, dass ein Mann sein Apartment betritt, seine Frau begrüßt und mit ihr den Abend verbringt. Sie gesteht ihm, dass sie schwanger ist, nach zwölf Minuten kommt jedoch ein angeblicher Polizist in die Wohnung und ermordet die Frau. Sie soll ihren Vater umgebracht haben. Von da an startet das Spiel von vorne.

Nun haben Spieler*innen immer zwölf Minuten Zeit, um mehr herauszufinden. Warum bringt der Polizist die Frau einfach um? Hat sie wirklich ihren Vater ermordet? Der Mann kann ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Abstellkammer betreten und mit verschiedenen Objekten interagieren. Nach und nach erfährt er durch das Interagieren und Sammeln von Informationen mehr über die Vergangenheit seiner Frau und auch seiner eigenen heraus. Schneller als gedacht driftet die Geschichte in einen unfassbaren Plottwist ab. Für alle Fans von guten Geschichten mit Rätselelementen empfehlenswert.

Stray

Stray ist wohl der Indie-Hit 2022 gewesen. Auch bei unserem Test erhielt das Spiel einen Award. Von BlueTwelve Studio entwickelt und von Annapurna Interactive veröffentlicht, erschien der Titel auf Steam und für PlayStation 4 und 5. In dem Abenteuerspiel fällt eine streunende Katze in eine dystopische Stadt der Zukunft. Diese wird jedoch nur noch von Androiden bewohnt, die sich wie Menschen benehmen. Die Menschheit ist schon längst ausgestorben. Um wieder zu ihren Artgenossen zurückzukommen, braucht die Katze die Hilfe der Roboter. Besonders die kleine Drohne B12 unterstütz das Fellknäul auf ihrem Weg.

Mittels Springen, Rennen und Miauen müssen Rätsel gelöst werden, um den Androiden zu helfen und weiterzukommen. Dabei gilt es, allesfressenden Bakterien auszuweichen und regelversessene Roboter auszutricksen. Mit katzenhafter Leichtigkeit gelingt das natürlich, was die Androiden niemals allein geschafft hätten. Für Katzenfans definitiv ein Muss und eine spannende Interpretation einer dystopischen Zukunft, die es so sicherlich noch nicht gegeben hat.

Storyteller

Als neuer Titel für 2023 steht nun die Veröffentlichung von Storyteller durch Annapurna Interactive kurz bevor. Am 23. März soll das Spiel von Entwickler Daniel Benmergui für Microsoft Windows und Nintendo Switch erscheinen. 2021 gab es bereits eine Demo des Spiels zu testen. Die Idee hinter dem Puzzle-Spiel ist, bekannte Geschichten wie die von Shakespeare, umzuschreiben. Charaktere und Objekte können in den Szenen eingefügt werden, um die ganze Story zu ändern und das Ziel des Kapitels zu erreichen. Das Ziel kann darin bestehen, Rache zu nehmen oder die wahre Liebe zu finden.

Mit zunehmendem Kapitel wird auch die Schwierigkeit erhöht. Unterschiedliche Lösungswege bestehen. Ein lustiges und neues Konzept bietet Storyteller alle Male. Ob aber der Inhalt und die Wirkung an die anderen Titel des Publishers Annapurna Interactive heranreichen können oder ob der Rätselspaß schnell öde wird, zeigt sich, wenn wir Storyteller ab dem 23. März spielen können.

