Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2023

Eine kleine Entschuldigung ist fällig, denn leider mussten wir letzte Woche auf die Releasevorschau verzichten. Aber ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so als wären eine ganze Menge interessanter Spiele in der letzten Woche auf den Markt gekommen. Okay, es kann sein, dass mit Atomic Heart groß gehypter Shooter erschienen ist, Octopath Traveler 2 eine tolles Rollenspiel fortsetzt und PS5-Besitzer sich mit der Playstation VR2 wieder in virtuelle Realitäten flüchten könnten. Okay, wir haben doch einiges verpasst, darum schauen wir jetzt lieber schnell auf die Erscheinungen für kommende Woche.

Ein großer Titel und viele Indiespiele in der Releasevorschau

Anemoiapolis: Chapter 1 (PC) – 27. Februar

Das Spiel bezeichnet sich selbst als das entspannteste Horrorspiel aller Zeiten, in welchem ihr lange, leere Flure und Hallen erkundet.

Dungeons of Aether (PC) – 28. Februar

Ein rundenbasierter Dungeon-Crawler mit viel Taktik im Rivals of Aether-Universum.

Phantom Brigade (PC) – 28. Februar

Eine Mischung aus rundenbasiertem und Echtzeit-Gameplay, in welchem ihr die Bewegungen eurer Gegner vorhersehen und dementsprechend taktisch planen könnt.

Rusted Moss (PC) – 28. Februar

Ein physikbasierter 2D-Platformer mit einem Greifhaken als euer wichtigstes Utensil.

Rytmos (PC) – 28. Februar

Ein entspannendes Puzzle-Spiel, in welchem ihr durch das Lösen von Rätseln Musik machen könnt.

void tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, PS5, Switch) – 28. Februar

In diesem Spiel mit absolut unaussprechlichem Titel erkundet ihr mit eurem Roboterfreund die Welt und reist sogar in die Vergangenheit.

Card Crawl Adventure (PC) – 1. März

Ein Deck Building-Roguelike, in welchem ihr eure Gegner mit Karten bekämpft und euer Deck mit neuen Karten und magischen Gegenständen verbessert.

Delicious Dungeon (PC) – 1. März

Eine Mischung aus Action-Adventure und Restaurant-Simulation. Ihr seid ein Restaurantbesitzer, welcher in gefährliche Dungeons vordringen muss, um Zutaten für seine Mahlzeiten zu sammeln.

King of the Castle (PC) – 2. März

Ein Spiel vor allem für Streamer, in denen dieser den König spielt und Entscheidungen trifft, während der Livechat über diese Entscheidungen abstimmen kann.

Meg’s Monster (PC, XSX, Switch) – 2. März

Als grummeliger Oger ist es eure Aufgabe, ein kleines Mädchen sicher nach Hause zu eskortieren. Aber aufgepasst, wenn die Kleine weint, geht die Welt unter.

The Smile Alchemist (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 2. März

Ein kleines Puzzle-Rollenspiel, in dem ihr der beste Alchemist aller Zeiten werden möchtet.

Patch Quest (PC) – 3. März

Zähmt mit eurem Lasso gefährliche Monster, um in diesem Roguelite zu bestehen.

Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 3. März

Ein neues Soulslike mit einer Menge chinesischer Mythologie.

Nicht so die überwältigende Spieleflut wie letzte Woche, aber trotzdem ist mal wieder der ein oder andere wirklich interessant wirkende Titel in der Releasevorschau dabei, findet ihr nicht? Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, ob euch ein Spiel besonders ins Auge gefallen ist.

