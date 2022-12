Sky: Kinder des Lichts – Erstes live Konzert und Release auf der PlayStation

Sky: Kinder des Lichts ist ein kostenloses, soziales Abenteuerspiel in einer Open World, das von thatgamecompany entwickelt wurde. Das wunderschöne Spiel, in dem ihr fliegend verschiedene Welten erkunden könnt, gibt es seit 6. Dezember auch für die PlayStation. Als zusätzlichen Anreiz für Interessierte fand am 8. Dezember in Game das erste live Konzert der norwegischen Sängerin AURORA statt.

Fliegt zu den bewegenden Songs von AURORA in Sky: Kinder des Lichts

Bereits am 17. Oktober 2022 startete die 15. Saison des Multiplayer-Hits Sky mit AURORA. Die norwegische Performerin war u.a. auch für den 2019 erschienen Film Die Eiskönigin II als Hintergrundsängerin tätig. In Sky trefft ihr den Avatar der Sängerin im Tal des Triumphs an. Sie gibt euch Hinweise, zu welchen anderen Orten ihr gehen müsst, um Errungenschaften zu erhalten. Dann gibt es neben Ausdrücken auch kosmetische Gegenstände zu erhalten. An den jeweiligen Plätzen finden sich Erinnerungen von Geistern wieder, diesmal jedoch von Songs der Sängerin begleitet. Das hebt das sonst von stummen Charakteren geprägte Spiel auf völlig neue tonale Ebenen.

Am 8. Dezember um 8:30 Uhr Pazifischer Zeitzone gab es dann für tausende online Spieler*innen das erste live Konzert in Sky zu sehen. Der Auftritt dauerte 45 Minuten lang und beinhaltete Lieder wie Runaway und Warrior. Ihr Gig bestand aber nicht nur aus Sitzen und Zuhören. Nachdem jeder einen zugewiesenen Platz erhalten hat, entführte die Sängerin Zuschauende aus der ganzen Welt in verschiedene Bereiche des Königreichs aus Sky: Kinder des Lichts. Dort wurden Konzertbesucher*innen in Vögel oder auch Fische verwandelt, um ihrem Licht zu folgen und ihrer Musik zu lauschen. Das ganze interaktive Erlebnis ist aber nicht vorbei. Noch bis zum 2. Januar 2023, wenn die aktuelle Saison endet, findet das Konzert alle vier Stunden statt. Sobald ihr das Konzert einmal betreten habt, könnt ihr jederzeit wieder dazu kommen und es zu Ende hören.

Das bewegende Multiplayer-Spiel endlich erhältlich für die PlayStation

2019 wurde Sky: Kinder des Lichts erstmals für iOS-Geräte veröffentlicht. 2020 kam der Titel für Android-Geräte und 2021 für die Nintendo Switch heraus. Seit 6. Dezember können auch Inhaber*innen einer PlayStation 4 oder 5 das Spiel genießen. Für diese dürfte Sky allerdings nicht allzu neu sein. Die grundlegende Story ist bereits aus Journey bekannt, das ebenfalls von thatgamecompany 2012 zunächst nur für die PlayStation entwickelt wurde. Die Welten sind sich sehr ähnlich und in beiden Spielen würde ich behaupten, ist der Weg das Ziel. Sky: Kinder des Lichts baut jedoch zusätzlich auf saisonalen Events auf und lässt sich mit noch mehr Spieler*innen zusammen genießen. Mit euren Freunden könnt ihr sogar Händchen halten, um gemeinsam zu fliegen.

Zum Entspannen ist die Welt, die Musik und die Story von Sky wirklich zu empfehlen. Insgesamt neun verschiedene Ebenen gibt es, die ihr alle am Stück durchfliegen könnt. Es gibt aber auch euer Zuhause, wo sich all eure erhaltenen Gegenstände befinden und von dem aus ihr durch Portale zu den jeweiligen Ebenen gelangt. Für ambitionierte Spieler*innen bietet Sky auch viele Sammelobjekte wie z.B. die Geister, die euch mehr über das einst helle Königreich verraten, das nun immer mehr in Dunkelheit versinkt. Lange zu zögern muss man bei dem Spiel meiner Meinung nach nicht, schließlich ist es ja auf allen Plattformen kostenlos.

$100 PlayStation Store Gift Card - PS3/ PS4/ PS Vita [Digital Code] The PlayStation Store wallet has a limit of $150

Download the latest games and add-ons: Discover and download tons of great PS4, PS3, and PS Vita games and DLC content to give you more

Access your favorite movies and TV shows: Rent or purchase the newest and biggest movies and TV shows available, and download or stream them instantly to your favorite PlayStation devices

Connect with millions and start playing: Take your PlayStation games to the next level by downloading the latest multiplayer maps, missions, and characters to play online with friends

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: thatskygame

Titelbild: © thatgamecompany