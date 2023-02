Bis zur Glotze – XXL-Podcast zu Hogwarts Legacy | Folge 107

Es wird seit Wochen hoch und runter diskutiert und nun sprechen wir bei Bis zur Glotze ebenfalls darüber: Hogwarts Legacy. Das Abenteuer in der Wizarding World stand im Fokus einer großen Debatte rund um J.K. Rowling. Doch in diesem Podcast soll es darum aber nicht gehen. Dafür haben wir einen sehr umfangreichen Bericht verfasst, der das ganze Thema genau beleuchtet. Wer sich generell für das Thema “Transgender” in Videospielen und Filmen interessiert, kann sich dazu auch noch unseren Podcast zum Pride-Month anhören.

Podcast zu Hogwarts Legacy

Timestamps:

00:00:16 – Begrüßung und Disclaimer zur Transgender-Debatte und J.K. Rowling

00:01:30 – Was ist Hogwarts Legacy?

00:03:37 – Wie gefällt uns der Titel?

00:07:48 – Ist die Story überzeugend?

00:25:49 – Die Spielwelt

00:37:034 – Die spielerische Umsetzung der Welt & das Questdesign

00:48:42 – Das Menü des Grauens

00:51:28 – So fliegt es sich

00:58:04 – Kampfsystem, Gegnerdesign & Spinnen!

01:11:32 – Leblose Animationen

01:14:11 – Unser vollständiges Fazit zum Spiel

Hogwarts Legacy macht viel richtig, aber auch einiges falsch

Das magische Abenteuer ist sicherlich ein Traum aller Fans der Harry Potter Reihe. Egal ob man die Bücher oder Filme mochte, wer wollte denn nicht schon mal frei durch Hogwarts und die umliegende Welt laufen. Genau das verspricht das neue Spiel von Avalanche. Im Podcast sprechen wir ausführlich über den Titel, was funktioniert und was eher nicht. Begeistert sind wir natürlich von dem Detailgrad der Spielwelt. Insbesondere Hogwarts selbst bietet viel Liebe zum Detail und lässt uns schwärmen. Auch das Kampfsystem und die Erfahrung durch die Welt zu fliegen sorgt für Euphorie. Aber nicht alles am Spiel kommt gut weg. Die Spielwelt reagiert in keinster Weise auf das eigene Tun und Handeln. Unverzeihliche Flüche mitten vor Professoren ausführen: Hier absolut kein Thema. Der Hauptcharakter bleibt blass und auch die Dialoge schwanken in der Qualität. Zudem vermissen wir den Häuserkampf, Quidditch und etwas Gegnervielfalt. Doch wir haben uns noch viele andere Bereiche des Spiels angeschaut und sprechen in aller Ausführlichkeit darüber. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion: Tobias Mehrwald