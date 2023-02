Bis zur Glotze – Videospielsucht: Mit Ben Strobel (@GamesPsychologe) | Folge 108

Wir berichten tagtäglich über Videospiele, welche Neuigkeiten es hierzu aus der Industrie gibt und wie gut neue Games sind. Ein eher unterrepräsentiertes Thema ist allerdings der Umgang damit, wenn Videospiele nicht mehr nur Leidenschaft und Hobby sind, sondern den einzigen Lebensinhalt darstellen und man die Kontrolle über die anderen Dinge verliert: Videospielsucht. Dazu haben wir Ben Strobel eingeladen, den ihr vielleicht auf Twitter unter dem Namen @GamesPsychologe kennt.

Bis zur Glotze: Podcast zu Videospielsucht

Timestamps:

00:00:16 – Intro & Begrüßung

00:02:57 – Was ist die Definition von “Sucht”?

00:09:20 – Wie äußert sich Sucht in Bezug auf Videospiele?

00:15:36 – Woran merke ich, ob ich süchtig bin?

00:21:34 – Zwischen Abhängigkeit und Gefährdung

00:24:23 – Gibt es auch körperliche Abhängigkeit bei Videospielsucht?

00:31:50 – Wie gehen Politik & Gesellschaft mit dem Thema um?

00:36:56 – Wie sehr fördern Games spielmechanisch die Videospielsucht?

00:45:24 – Wie geht der Jugendschutz mit Videospielsucht um?

00:51:32 – Das falsche Wording: “Ein süchtig machendes Spiel”

01:00:24 – An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige? & Verabschiedung

Wie stelle ich fest, ob ich süchtig nach Videospielen bin?

Zusammen mit Ben sprechen wir darüber was Sucht im Allgemeinen überhaupt ist und was das in Bezug auf Videospiel bedeutet. Ben befasst sich nämlich insbesondere unter psychologischen Aspekten mit Videospielen und liefert in unserem Podcast einen Einblick, wie die Psychologie Videospielsucht definiert. Die Kriterien sind dabei äußerst drastisch. Aber es gibt auch einen großen Bereich, der potentiell gefährlich im Umgang mit Games ist. Wir sprechen nicht nur über die Definition dessen, sondern auch wodurch Sucht in Videospielen überhaupt getriggert werden kann. Belohnungssysteme und Lootboxen sind nur zwei Stichwörter. Über diese und noch weitere Teilbereiche dieses Themas sprechen wir ausführlich in Folge 108 unseres Podcasts.

Ben Strobel könnt ihr auf Twitter folgen, ansonsten findet ihr seine Arbeit auch auf behindthescreens.de. Dort sprechen Benjamin Strobel, Jessica Kathmann und Nicolas Hoberg über verschiedenste Themen aus der Gamingwelt mit Bezug auf psychologische Aspekte. Wenn ihr für euch selbst oder Mitmenschen psychologische Beratung oder Unterstützung benötigt, können wir euch einen Blick auf die Seite der BZgA empfehlen, wo ihr entsprechende Institutionen finden können. Aktiv gegen Mediensucht ist zudem das wohl größte Selbsthilfeportal im deutschsprachigen Raum in Bezug auf Suchtverhalten mit Medien. Auch dort könnt ihr Hilfe in Anspruch nehmen.

Moderation: Christian Koitka Gast: Benjamin Strobel