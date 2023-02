Pathfinder: Wrath of the Righteous – Neue Klasse “Gestaltwandler” vorgestellt

Am 07. März 2023 kommt endlich der vierte Pathfinder: Wrath of the Righteous DLC. The Last Sarkorians lässt euch das zerstörte Land Sarkoris in der Weltenwunde erkunden und hält auch eine neue Klasse parat. Eine kleine Übersicht, was euch im DLC erwartet, findet ihr hier. Jetzt haben die Entwickler mehr Informationen zur neuen Klasse enthüllt.

Der Gestaltwandler mischt The Last Sarkorians auf

Getreu des Namens können Gestaltwandler einzelne Körperteile oder ihre ganze Form verändern. Damit sind etwa waffenlose Angriffe mit Klauen oder eben in Tiergestalten möglich. Im Kampf kann der “Shifter” mit gutem Attackenwert und scharfen Klauen punkten. Außerdem erhöht sich seine Rüstungsklasse zusammen mit seinem Weisheitsmodifikator. Ab Level drei kann er sich außerdem frei durch unwegsames Gelände bewegen und erhält Boni auf Gelegenheitsangriffe. Zum Gestaltwandeln kann er aus zehn Formen wählen, ob nun riesige Echse, Wolf oder Mammut, die Wahl liegt bei euch.

Je nach Archetyp stehen noch besondere Formen zur Auswahl. Als Kind des Mantikors habt ihr anstatt Klauen spitze Stachel, die aus der Ferne geschossen werden. Und wie ihr richtig vermutet, verwandelt ihr euch auch noch in einen Mantikor. Als Drachenblut Gestaltwandler könnt ihr einen Drachentypen auswählen, euch in eine mittelgroße Drachenkreatur verwandeln und habt einen Odem als Angriff. Der Feenform Gestaltwandler hingegen erhählt Resistenzen gegen Waffen, außer sie sind aus kaltem Eisen. Zusätzlich gibt es Zauberresistenzen und die unheimliche Gestalt des Feenwesens Ankou. Es gibt noch drei weitere Archetypen, die zwar keine neue Gestalt, dafür aber infernale Klauen, einen Kampfrausch oder Steinformen anbieten.

Ihr seht also, der Gestaltwandler lohnt sich in jeder Gruppe und wird sicherlich für interessante Klassenkombinationen sorgen. Mit seinen Formen bedient er außerdem Kämpfer, die keine Druiden sein wollen. Ich bin jedenfalls schon gespannt auf meinen ersten Feenform Gestaltwandler. Den Post der Entwickler zur Klasse findet ihr in Englisch hier. Viel Spaß beim Kreuzzug!

