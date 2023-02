Deep Rock Galactic – Fünfter Geburtstag und Ankündigung vom neuen DLC

Die kleinen werden so schnell erwachsen. Wobei so richtig groß werden die Zwerge in Deep Rock Galactic wohl eher nicht mehr. Dafür hat das Spiel um die sammelwütigen Weltraum-Minenarbeiter selbst enormen Wachstum bekommen in den letzten Jahren. Zur Feier ihres Jahrestages kommt im März ein speziells Event, es gibt einen neuen DLC und die Entwickler haben sich noch ein ganz besonderes Schmankerli für die Fans ausgedacht…

Zurück in die Vergangenheit – 2018 lässt grüßen

Ghost Ship Games, die Entwickler von DRG, lassen euch zurückkehren zu den Wurzeln. Zu dem Moment, als alles begann. Passend zum Geburtstag könnt ihr Deep Rock jetzt so spielen, wie es geschaffen wurde – in seiner ursprünglichen Version von 2018. Sei es, um in Erinnerung zu schwelgen, oder um dankbar für all das zu sein, was sich seitdem getan hat.



Ghost Ship Games gehört zu den fleißigeren Entwicklern, die immer viel Content und Events gratis nachlegen. Die Community ist froh, um die sich stetig erweiternde Zwergen-Action und sie haben gefragt, wie sie den Entwickler unterstützen können. Dafür ist jetzt ein weiteres DLC mit zahlreichen dekorativen Items angekündigt – das Supporter II Upgrade.

Supporter II Upgrade DLC Inhalt:

Im DLC enthalten ist das GSG Guardian Set mit neuen Skins und Lackierungen für alle Waffen im Spiel. Passend dazu gibt es auch Lackierungen für eure Rüstungen, euren Helm, eure Spitzhacke und natürlich für euren treuen Begleiter Bosco. Zusätzlich gibt es Gadgets in Form von einer speziellen Version des berühmten Oily Oaf-Biers, stilecht serviert in goldenen Krügen. (so wie es sich für den Zwerg von Welt gehört)

Für noch mehr Bling-Bling-Feeling könnt ihr euren Chat-Namen in Gold anzeigen lassen und erhaltet ein einzigartiges Supporter-Abzeichen. Außerdem gibt es vom 02-06. März ein In-Game-Event, um das Jubiläum gebührend gefeiert. Informationen zum Event folgen noch.

Quelle: Youtube

Titelbild: © Ghost Ship Games