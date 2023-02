Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im Februar 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste, denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im Februar 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Liste der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Netflix startet in den zweiten Monat des Jahres mit einem bunten Mix an Neuzugängen. Von Dramen wie Der Handel bis hin zu dem Teenie-Horror Viking Wolf werden alle Genres mit neuen Filmen und Serien versorgt. Besonderes Highlight ist der Start der vierten Staffel von You – Du wirst mich lieben. Doch auch auf Wonder Woman 1984 und die zweite Staffel von Vinland Saga werden sich wohl viele Zuschauer*innen freuen.

Drama

Februar:

A E I O U: Das schnelle Alphabet der Liebe

Die Mitte der Welt

Emmas Glück

Februar:

Stromboli

Class

Februar:

Der Handel

Februar:

Dear David

Februar:

A Sunday Affair

Jedes Mal, wenn wir uns verlieben

Februar:

Call Me Chihiro

Outer Banks – Staffel 3

Komödien

Februar:

Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück

Verschwende deine Jugend

Stellungswechsel

Heil

Februar:

Freeridge

Februar:

A todas partes

Februar:

The Boss Baby

Thriller

3. Februar:

Infiesto

Februar:

YOU: Du wirst mich lieben – Staffel 4, Teil 1

Februar:

Red Rose

Februar:

Im Auge des Wolfes – Staffel 2

Februar:

The Strays

Drei Leben

Februar:

Vor wem laufen wir eigentlich davon?

Horror

Februar:

Viking Wolf

Februar:

re:member

Romanzen

Februar:

Your Place or Mine

Love to Hate You

Februar:

Nochmal Liebe²

Action

Februar:

Bushwick

Februar:

Wonder Woman 1984

Anime

Februar:

Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa

2. Februar:

MAKE MY DAY

Februar:

Vinland Saga – Staffel 2

Februar:

Aggretsuko – Staffel 5

Krimi

10. Februar:

10 Tage eines guten Mannes

Februar:

Das Gesetz nach Lidia Poët

Februar:

Unlocked

Science-Fiction

Februar:

Ein Mädchen und ein Kosmonaut

Dokumentationen

Februar:

Gunthers Millionen

Februar:

Bill Russell: Legend

Februar:

Full Swing

African Queens: Njinga

Februar:

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten

Februar:

Formula 1: Drive to Survive – Staffel 5

Familienfilm

Februar:

True Spirit

Reality-TV

Februar:

Love is Blind: After the Altar – Staffel 3

Februar:

Perfect Match

Februar:

Too Hot To Handle: Germany

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prime Video

Prime Video stockt diesen Monat besonders sein Inventar mit Thrillern und Sci-Fi-Filmen auf. Highlights sind hier wohl der Start von The Consultant und die dritte Staffel von Star Trek Picard. Doch auch für Komödien- und Romanzen-Liebhaber ist mit Game of Love 2 und The Other Zoey etwas dabei.

Romanze

Februar

Game Of Love 2

Februar:

Charmant, Ledig, Sucht

Komödie

Februar

The Other Zoey

Februar:

Somebody I Used To Know

Action

Februar:

Act Of Valor

Februar:

Die Hart

Februar:

The 355

Thriller

Februar:

Breathe: In den Schatten – Staffel 2

Februar:

Last Girl Survives – Dein Tod ist nah

Februar:

The Virtuoso

Februar:

Malignant

Februar:

The Consultant – Staffel 1

Science-Fiction

Februar

Reminiscence – Die Erinnerung stirbt nie

Februar:

Blackout – Im Netz des Kartells

Februar:

Star Trek Picard – Staffel 3

Februar:

Project Gemini

Drama

Februar:

Before 30 – Staffel 1

Februar:

Finding You

Februar:

Lieber Kurt

Horror:

Februar:

Moloch

Komödie

Februar:

Harlem – Staffel 2

Toppen – Staffel 1

HILLarious – Staffel 1

Dokumenation

Februar:

Clarkson’s Farm – Staffel 2

Februar:

Marc Marquez – Staffel 1

Fantasy

Februar:

Carnival Row – Staffel 2

Februar:

Island – Staffel 1

Reality-TV

Februar:

Dr. Seuss Baking Challenge – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+

Zu Disney+ kommt direkt ab dem ersten Februar der neue Marvel-Film Black Panther: Wakanda Forever nach Hause. Wer eher auf Anime als auf Marvel steht, der kann sich über die neu eingekauften 16 Staffeln von Bleach freuen. Auf Zuschauer*innen, die lieber in der Realität bleiben, warten zahlreiche Doku-Neuzugänge, wie Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie oder Königreich des Polarwolfs.

Action

1. Februar:

Black Panther: Wakanda Forever

3. Februar:

Ghost Rider

17. Februar:

Knight and Day

Drama

10. Februar:

L.A. Confidential

22. Februar:

The A Word – Staffel 1-3

24. Februar:

Bruiser

Komödie

1. Februar:

Reservation Dogs – Staffel 2

24. Februar:

Love Vegas

Anime

15. Februar:

Bleach: Thousand-Year Blood War

Bleach – Staffel 1-16

Animation

Februar:

Die Prouds: Lauter und trauter – Staffel 2

10. Februar:

Dug Tage: Carls Date

22. Februar:

American Dad – Staffel 18

Baymax und Mochi – Staffel 1

Dokumentation

Februar

Köche in der Wildnis – Staffel 1

Königreich des Polarwolfs – Staffel 1

8. Februar:

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 1

10. Februar:

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 2, Episoden 27-29

15. Februar:

Death in the Dorms – Staffel 1

17. Februar:

j-hope IN THE BOX

22. Februar:

Europas verborgene Naturwunder – Staffel 1

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kino-Vorschau

Die Kinos starten mit dem Action-Thriller Plane mit Gerard Butler und Mike Colter in den neuen Monat, dicht gefolgt von Channing Tatum in Magic Mike – The Last Dance. Auch Marvel mischt diesen Monat mit seinem neuesten Ableger Ant-Man and the Wasp – Quantumania mal wieder mit. In der zweiten Hälfte geht es dann mit dem Horro-Thriller Knock at the Cabin weiter, bevor der Monat mit der Comedy-Romanze What’s Love Got to Do with It? ausklingt.



2. Februar:

Plane (Action/Thriller)

Ein Mann namens Otto (Komödie/Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

9. Februar:

Die Aussprache (Drama)

Magic Mike – The Last Dance (Drama/Romanze)

Maurice Der Kater (Animation/Abenteuer)

War Sailor (Drama/Kriegsfilm)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

15. Februar:

Ant-Man and the Wasp – Quantumania (Action/Science-Fiction)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

16. Februar:

Knock at the Cabin (Horror/Mystery/Thriller)

Perfect Addiction (Romanze/Action)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

23. Februar:

What’s Love Got to Do with It? (Komödie/Romanze)

Missing (Drama/Thriller/Mystery)