Bis zur Glotze – XXL-Test zu Spongebob: The Cosmic Shake | Folge 104

Bei Bis zur Glotze sprechen wir dieses Mal überdas neuste Spiel unseres gelben Lieblings-Schwamms, Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake. Wir hatten nämlich die Möglichkeit den Titen auf der Xbox und Nintendo Switch zu testen und haben hier auch bereits einen Testbericht veröffentlicht. Im Podcast sprechen wir nun auch nochmal ganz ausführlich über den Titel, was uns gefällt und was eher nicht.

Podcast zum neuesten Spongebob-Spiel

Timestamps

(00:00:14) – Begrüßung & Into

(00:01:00) – Was bedeutet uns Spongebob?

(00:04:50) – Die Story & Erzählung

(00:16:10) – Das Missionsdesign und die Progression

(00:29:20) – Das Gameplay

(00:36:23) – Der Humor

(00:39:45) – Die Bosskämpfe

(00:40:52) – Wo ist die Kreativität?

(00:46:16) – Die Sache mit der Technik

(01:00:46) – Fazit

(01:07:36) – Was für Spongebob Games wünschen wir uns in Zukunft?

Ein Auf und Ab

The Cosmic Shake ist, nach der Neuauflage von Battle for Bikini Bottom, nun der erste eigene Versuch von Purple Lamb ein Spongebob Spiel aufzuziehen. Dass das Team das Gleiche ist, merkt man aber in vielerlei Hinsicht. Zum einen haben wir uns schon auf der gamescom davon überzeugen können, dass hier ganz viel Liebe zur Serie und dem Spongebob Franchise steckt. Andererseits fehlte uns auch an vielen Ecken und Enden die Kreativität, insbesondere hinsichtlich des Gameplays. Ein anderes großes Thema ist die Technik, die uns immer eine runzelnde Augenbraue ins Gesicht malte. Wie wir generell zu Spongebob stehen, was The Cosmic Shake inhaltlich zu bieten hat, wie es sich erzählt und ob es auch Spaß macht, erfahrt ihr in Folge 104. Über das und viele weitere Dinge des Spiels sprechen wir sehr ausführlich in unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören!

Moderation: Christian Koitka

Gast: Tobias Liesenhoff