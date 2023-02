DCEU – James Gunn gibt den neuen Fahrplan vor

Mit sowas konnte keiner rechnen. Auf diversen Social Media Plattformen präsentierte James Gunn die nächsten Projekte, die im DCEU anstehen. Neben den Bestätigungen einiger Gerüchte, dass diverse Produktionen eingestampft wurden und neue in Planung sind, kann man sich definitiv über neue Überraschungen freuen, die auf uns zukommen. Wir haben für euch zusammengefasst, was DC und Warner für uns geplant haben.

Das erste Kapitel des neuen DCEU heißt Gods and Monsters

Das nur sechs Minuten lange Video lieferte viele neue Informationen zu den kommenden Abenteuern im DCEU. Wie James Gunn im Clip berichtete, heißt das erste Kapitel Gods and Monsters. Dieses soll die Fans und Zuschauer*innen die nächsten acht bis zehn Jahre unterhalten. Gespickt mit frischen TV-Serien und Kino-Filmen will Warner Bros. Discovery das Blatt wenden und endlich Erfolg ins eigene Haus bringen. Zu den schon bekannten Serien gehören Creatures Commando, eine Animationsserie und Waller, eine Serie mit Amanda Waller, der Chefin der Suicide Squad.

Zusätzlich dazu bringt James Gunn und Co. endlich die Green Lanterns auf die Endgeräte mit einer TV-Serie mit dem Namen Lanterns. Das Protagonisten-Duo bilden Comicbuch Legenden Hal Jorden und John Stewart. Die letzten beiden Serien auf der Liste heißen Paradise Lost und Booster Gold. Während Paradise Lost angeblich wie Game of Thrones und Westworld nur auf Wonder Womans Heimatinsel Paradise Island sein soll, orientiert sich Booster Gold wahrscheinlich eher in Richtung Comedy.

Das grandiose Film Line-up fürs Kino

Die Kinos werden Gott sei Dank nicht leer ausgehen. Denn es erwarten uns Filme über die zwei bekanntesten fiktionalen Figuren aller Zeiten. Batman und Superman kriegen beide einen neuen Film. Superman: Legacy hat sogar schon ein Release Datum. Am 11. Juli 2025 dürfen wir den Henry Cavill Ersatz im Kino sehen. Die Regie übernimmt James Gunn höchstpersönlich. Es wird noch besser. Der Batman Film wird The Brave and the Bold heißen. Für alle Langzeit DC-Fans klingt das wie Musik in den Ohren. Die Geschichte dreht sich dabei um Bruce Wayne und seinen Sohn Damien, die als Batman und Robin das Verbrechen bekämpfen. Zwei Besonderheiten gab es dann auch. Ein sehr ernster Supergirl Film ist ebenfalls in Arbeit und trägt den Titel Supergirl: Woman of Tomorrow, genauso wie die bekannte Comicreihe. Und zu guter letzt kriegen wir auch noch einen DC-Horrorfilm mit Fanliebling Swamp Thing.

Wo bleibt der große Rest?

Keine Sorge Filme wie Shazam! Fury of the Gods und The Flash wird es auch noch geben. Der Flash Film soll das DCEU auch zurück auf einen Nenner bringen, damit die nächsten Phasen durchstarten können. Doch scheint es, dass alles andere beiseitegeschoben wurde. Kein Black Adam mit Dwayne Johnson und auch keine sonstigen alten Projekte. Interessanterweise hat James Gunn auch betont, dass es ein sogenanntes Elseworld geben wird. Dort sollen alle Produktionen hingehören, die nicht in den Hauptkanon des DCEU passen. Damit sind vor allem Joker und Matt Reeves The Batman gemeint. Das bedeutet, dass diese Pläne auch noch eine gewisse Priorität inne haben.

