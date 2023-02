Playstation VR2 – Sony steht vor enttäuschenden Vorverkaufsprognosen

Mit Playstation VR2 sieht sich Sony schwächelnden Vorverkaufszahlen konfrontiert und muss wohl die Prognosen nun sogar halbieren. Laut einem Bericht habe Sony sogar die Produktion aufgrund der enttäuschenden Zahlen zurückgefahren.

Playstation VR2 mit mit mäßigen Vorverkaufszahlen

Takashi Mochizuki von Bloomberg ist bestens bekannt für seine Tech-Artikel. Nun sorgt ein Bericht des Journalisten für Aufruhr. Demnach seien die Vorbestellerzahlen für das VR-Headset wohl enttäuschend. So sehr, dass Sony die Prognosen sogar halbiert hat. Ursprünglich hatte man geplant rund 2 Millionen Exemplare im laufenden Geschäftsquartal auszuliefern. Entgegen der Erwartungen habe Sony die Erwartungen auf eine Million Einheiten reduzieren müssen. Dementsprechend soll Sony auch die Produktion zurückgefahren haben. Das Unternehmen nahm kurz darauf jedoch Stellung zu dem Bericht und dementierte, dass man die Produktion eingeschränkt habe. Nicht konkret aber dementierte man die in dem Bericht erwähnten und enttäuschenden Vorverkaufszahlen. Viel mehr betonte Sony, dass man einen großen Enthusiasmus spüre. Insofern kann man den schwächelnden Zahlen durchaus Glauben schenken.

Warum strauchelt PSVR2?

Das VR-Headset scheint nicht so erfolgreich zu starten wie erhofft. Die Gründe sind vielfältig. Allgemein befinden wir uns in wirtschaftlich inflationären Zeit, wodurch die allgemeine Kaufkraft geringer ist. Die benötigt es aber, damit das System erfolgreich sein kann. Denn das Zubehör kostet mit 599€ sogar mehr als eine Playstation 5 und auch 200€ mehr als das erste VR-Headset für PS4. Wer dann noch ein Spiel dazu haben will, muss tief in die Taschen greifen. Immer noch haben viele Menschen noch keine Playstation 5 zuhause stehen und die Verbreitung der Konsole ist immer noch in vollem Gange, wodurch die Zahl an VR-Interessenten noch etwas überschaubarer sein sollte. Darüber hinaus sorgt die fehlende Abwärtskompatibilität für Unmut. Denn mittlerweile steht fest, dass ihr zuvor für PS4 erworbene VR-Games nicht mit dem neuen VR-Headset auf der PS5 spielen könnt. Technisch hätte das durchaus möglich sein können und so sieht sich das Zubehör insbesondere mit Oculus Quest 2 in Konkurrenz, für die es eine deutlich größere Palette an Spielen gibt. Das System erscheint am 22. Februar 2023 und ist ausschließlich mit der PS5 kompatibel.

Quelle: Bloomberg