Pathaan – Die Kinokassen klingeln international

Pathaan heißt einer der großen Gewinner der letzten Tage. Endlich liest man von anderen Filmen als Avatar: The Way of Water, die an den Kinokassen punkten konnten. Doch freut euch nicht zu früh. Die James Cameron Fortsetzung hat seinen Höhenflug noch nicht beendet. Nur zwei Filme aus dem chinesischen Kino, Full River Red und The Wandering Earth 2, konnten das Unterwasserspektakel übertreffen. Mitverantwortlich scheint das große chinesische Neujahrsfest.

Pathaan als vierter Teil der berühmten Agenten-Saga

Nicht nur Hollywood kann erfolgreiche Franchise aus dem Nichts hervorholen. Im indischen Kino ist das durchaus auch möglich. Pathaan konnte zum Start 68 Millionen US-Dollar einspielen und bildet den vierten Teil seines ganz eigenen Film-Universum. Das sogenannte YRF Spy Universe. Action Thriller die seit über 10 Jahren Kino-Fans begeistern. Leider konnte auch Pathaan James Camerons Avatar: The Way of Water an diesem Wochenende nicht schlagen. Zumindest nicht wenn man die Rechnung auf drei Tage begrenzt. Die Fortsetzung der Geschehnisse auf Pandora kommen mittlerweile auf 2,12 Milliarden Dollar, was den vierten Platz bedeutet. Nur noch Titanic, Avengers: Endgame und Avatar – Aufbruch nach Pandora. Scheint also nicht unmöglich, dass sich bei diesen Platzierungen noch was verändert.

Die chinesichen Filme sprengen die Kinokassen

Zwei andere Filme haben international in der letzten Woche mehr Geld eingenommen als der Avatar-Streifen. The Wandering Earth 2 erklimmt den zweiten Platz mit 382 Millionen Dollar und Fuller River Red springt auf Platz 1 mit starken 466 Millionen US-Dollar. Dankenswerterweise starteten die Filme mit drei anderen zum chinesischen Neujahrsfest. Dadurch konnte der chinesische Kinomarkt ordentlich angekurbelt werden. Positiv lässt sich also zumindest sagen, dass Avatar: The Way of Water die Kinos nicht mehr komplett in der Hand hält und auch andere Filme punkten können. Sogar besser, wenn es keine Hollywood Filme sind. Spannend bleibt zu sehen, ob Ant-Man and the Wasp: Quantumania Fuß fassen kann und nicht zu sehr mit Avatar konkurrieren muss.

