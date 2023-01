The Sandman – Staffel Zwei startet die Produktion

Die zweite Staffel zur Netflix-Serie The Sandman steht in den Startlöchern. Aber wird es überhaupt eine “zweite” Staffel? Offizielle Quellen sind rar, dafür konnten Fans ein paar Aussagen der Schauspieler:in Mason Alexander Park ergattern. Die Schauspieler:in verkörperte Desire, Dreams Schwester, die in der zweiten Hälfte der ersten Staffel für viele Probleme gesorgt hat. Im nächsten Kapitel der Serie wird sie scheinbar erneut eine wichtige Rolle spielen.

The Sandman Staffel 2 wird nicht als zweite Staffel bezeichnet

Die The Sandman Fanpage veröffentlichte einen ganz besonderen Clip. Dort tauchte Mason Alexander Park auf. Die Darsteller:in sprach über die nächsten Folgen der Netflix Serie. Netflix selbst soll zwar nie von einer zweiten Staffel als Begriff gesprochen haben, der zweite Teil der Serie kommt aber auf jeden Fall. Deshalb will Park ebenfalls nicht von einer zweiten Staffel als Folge-Konzept sprechen. Sehr konfus für die meisten Fans. Aber wer weiß, es könnte auch passen, wenn wir keine “normale” zweite Staffel erhalten. Die extrem ästhetische und philosophische Serie, adaptiert die Werke von Neil Gaiman. Die Graphic Novel übertrifft die Serie in den Punkten sogar, weshalb eine Fortsetzung möglicherweise vom gesamten Konzept sehr experimentell wird. Viele der Zuschauer*innen würden sich so etwas bestimmt wünschen. Da vor allem die Folge im Diner und die Folge über den Menschen-Freund von Dream ein Novum im Serien-Kosmos darstellt und die Stärken des Experiments ausspielen.

