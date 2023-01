Genesis 9 – Vorschau auf das erste Smash Bros. Super Major 2023

Diese Wochenende findet eines der prestigeträchtigsten und bekanntesten Fighting-Game-Turniere zum 9ten Mal statt. Genesis. Mit über 1200 Teilnehmern sowohl für Smash Bros. Melee als auch für Ultimate und Side Events in Smash Bros. 64, Guilty Gear Strive, Rivals of Ether und Rushdown Revolt. Ein Paradies für alle Fighting Game-Freunde. Wir berichten euch von den aktuellen Rivalitäten in den Smash-Szene und erzählen euch, wie der Streaming-Plan fürs Wochenende aussieht.

Neue Anwärter auf den Thron (Melee)

In San Jose, California geht es dieses Wochenende heiß her. Nachdem die Smash E-Sport Szene nach der Absage der beiden großen Turniere, Smash World Tour 2022 und dem Panda Cup, einen großen Dämpfer bekommen hat, startet Genesis jetzt mit neuem Elan in ein frisches Jahr. Dabei werden alte Rivalitäten fortgeführt. Als einer der Favoriten gilt der japanische Yoshi-Spieler, der vergangenes Jahr seine ersten Major Turniere gewonnen hat und daher von den Turnier-Organisern auf Platz 1 geseedet wurde.

Seeding wird bei E-Sport Turnieren dazu verwendet, um die Spieler aufgrund ihrer vorherigen Leistungen einzustufen und zu verhindern, dass sich die besten Spieler schon in der Vorrunden gegenseitig ausschalten. Zu Amsas stärksten Konkurrenten gehören Mango, Zain, IBDW und Hungrybox, die ebenfalls einige der entscheidenden Turniere 2022 gewonnen haben. Auch Jmook das neue Shiek-Talent, könnte 2023 seinen ersten Majorwin verzeichnen.

Der schwedische Smashgott-Slayer Leffen, der seit dem letzten Ranked Update für Slippi die europäische Szene dominiert, wird hier ebenfalls noch ein paar Takte mitreden wollen. Dazu kommen noch Talente wie Aklo, der vor kurzem den ungewöhnlichen Mid-Tier Charakter Link aufs Podium brachte. Und dann gibt es da noch Plup, der eine positive Win-Statistik gegen den Favoriten Amsa hat und der vermutlich auf Amsas Weg zum Erfolg liegt. Amsa selbst hatte scherzhaft auf Twitter angedeutet, dass er lieber gegen Mango spielen würde.

Rückkehr des Königs? (Ultimate)

Langezeit war MKLeo die Nummer 1 in Ultimate. In letzter Zeit wackelt der Thron aber heftig. Grund dafür sind unter anderem die Top-Spieler Sparg0, acola und Tweek – die allesamt Turniersiege verzeichnen durften letztes Jahr und eine berechtigte Chance auf die Nummer 1 haben. Man sollte MKLeo aber nicht unterschätzen. So hat der ehemalige Titan z.B. das kürzlich stattgefundene Smash Invitational von Streamer Ludwig gewonnen und scheint auf dem Weg zur alten Größe zu sein.



Streaming-Plan

Einen Plan zu den Streamingzeiten findet ihr hier. Achtung, die Zeiten sind in amerikanischer Zeit, für die deutschen Zeiten müsst ihr noch mal sechs Stunden drauf rechnen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Event.

