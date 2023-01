Bis zur Glotze – Geht Ubisoft zugrunde? | Folge 101

Das Jahr 2023 fängt fulminant an und beschert uns zahlreiche Gaming-News, allen voran mal wieder zu Publisher Ubisoft. Die Franzosen sorgen einmal mehr für Unruhe in den eigenen Reihen. Aufgrund von Verschiebungen, gestrichenen Spielen und fragwürdigen Aussagen stürzt die Aktie komplett ein. Was ist das los bei Ubisoft?

Bis zur Glotze – Podcast zum Ubisoft-Chaos

Timestamps

(00:00:17) – Intro & Begrüßung

(00:00:48) – Ubisoft verschiebt Skull & Bones…mal wieder

(00:11:08) – Ubisoft und die Schuldfrage

(00:24:28) – Wird Ubisoft auch aufgekauft?

(00:38:30) – Microsoft entlässt 10.000 Beschäftigte

(00:47:53) – Leak zum Final Fantasy Event mit FF9, FF X-3 uvm.

(00:57:47) – PS5 Cloud Gaming?

(01:00:45) – Forspoken

Was passiert bei Ubisoft?

Mensch Ubisoft. Das Unternehmen kommt einfach nicht aus dem Tief heraus, in dem es sich schon lange befindet. Veröffentlichte Spiele performen nicht wie geplant und unveröffentlichte Spiele werden gestrichen oder immer weiter nach hinten geschoben. Dazu kommen etwas fragwürdige Aussagen von CEO Yves Guillemot. Das sorgt auch bei uns in der Redaktion für Gesprächsstoff. Tobi, Tobias und Christian sprechen aber darüber hinaus noch über die große Kündigungswelle bei Microsoft, die neuen PS Plus Pläne und auch über ein Final Fantasy Event mit einem möglichen Traum-Lineup. Final Fantasy IX Remake, FF X-3, FF 7 Rebirth und Final Fantasy 16. Was sich liest wie eine utopische Wunschliste, soll angeblich bald schon Wirklichkeit werden. Wie das einzuordnen ist besprechen wir in Ausgabe 101 unseres Podcasts.

Viel Spaß!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion: Tobias Mehrwald, Tobias Liesenhoff

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.