Super Smash Bros. Melee: Yoshis erster Turniersieg seit 21 Jahren

Am Wochenende gab es in Detroit ein Super Smash Bros. Event der Superlative. Das bisher größte Big House Turnier ging in die zehnte Runde und wird definitiv einen Stempel in der Geschichte hinterlassen. Am 9. Oktober 2022 hat nicht nur hat das erste Mal seit 18 Jahren ein Japaner die, von Amerika dominierte, Melee-Szene aufgemischt – er tat dies sogar mit einem Charakter, der lange Zeit als eher unspielbar galt. Yoshi.

The biggest house: Ein Mid-Tier Charakter ganz weit oben

Einen Yoshi-Spieler, der ein Turnier gewinnt, sieht man nicht alle Tage. In größeren Turnieren – auch Majors genannt – hat man das bisher in über 20 Jahren sogar noch nie erlebt. Seit über 10 Jahren versucht Amsa bereits diesen Traum auf Turnieren zu verwirklichen. Am Sonntag war es endlich soweit. Für diesen Sieg hat der sympathische Japaner lange und hart gearbeitet.

Das Big House 10 galt dabei als eines der von Pro-Spielern bestbesuchten Events aller Zeiten. Mit dabei waren bekannte Größen wie Mango, IBDW, Leffen, Zain, Hungrybox, Moky, Jmook, Axe und viele mehr. Also alles, was Rang und Namen hat.

Auf seinem Weg zu seinem fundamentalen Sieg musste Amsa nicht nur seinen persönlichen Dämonen und den als Favoriten gehandelten Hungrybox besiegen – auch gegen den vierfachen Big House-Champion Mango musste er gleich zwei Sets bestreiten.

Amsa hat uns am Wochenende gezeigt, dass auch ungewöhnliche Charaktere bis an die Spitze steigen können. Er gewann Big House ohne ein einziges Set zu verlieren und hat schon Pläne für die Zukunft. Der erste Major-Win überhaupt soll nicht die Endstation sein – das nächste Ziel ist der erste Platz der Weltrangliste.

Für alle , die einen Einblick in die spannende, schnelle und abwechslungsreiche Welt von kompetitiven Smash Bros. bekommen wollen, kann man die Top 8 von Big House vorbehaltlos empfehlen.

Quelle: The Big House 10

Titelbild: @ The Big House Twitter