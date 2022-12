Bis zur Glotze – Alles zu Wednesday, Shadow and Bone & Wonder Woman 3 | Folge 94

In der 94. Folge von Bis zur Glotze haben sich Tobias und Julia Verstärkung geholt: unsere neue Redakteurin Sarah ist das erste Mal beim Podcast dabei und bringt direkt ein spannendes Thema für diese News-Folge mit. Denn sie hat als einzige in der Runde Wednesday auf Netflix gesehen und berichtet, was sie von dem Serien-Hit hält. Darüber hinaus freut sich Tobias über die Fortsetzungen von zwei bisher ebenfalls sehr erfolgreichen Serien und Julia bringt Neuigkeiten aus dem DC-Universum mit.

Podcast zum Netflix-Serien-Hit

Timestamps:

(00:18) – Begrüßung und Vorstellung von Sarah

(01:28) – Wednesday auf Netflix – Riesenerfolg, peinliche Tänze und POC-Repräsentation

(27:18) – House of Dragon: Staffel 2 kommt!

(35:13) – Shadow and Bone auf Netflix bekommt eine zweite Staffel

(43:18) – Wonder Woman 3 und der neue DC-Plan

Ob es wirklich weiter geht…

In der 94. Folge von Bis zur Glotze dreht sich alles auf die ein oder andere Weise um Franchises – mal mit mehr, mal mit weniger erfreulichen Neuigkeiten. Sarah startet als neues Podcast-Mitglied bei der neuesten Installation des Addams-Family-Erfolgs, der ersten Staffel der Serie Wednesday, die gerade auf Netflix alle Rekorde zu brechen droht. Unter der Regie von Tim Burton rückt der seit den 1960ern beliebte Charakter der morbide Teenagerin Wednesday Addams das erste Mal allein ins Rampenlicht – und das in einem spannenden Abenteuer, für das Sarah eine klare Empfehlung ausspricht.

Auch zwei weitere Serien dürfen Erfolg feiern: Das Game-of-Thrones-Spinoff House of Dragon ist offiziell um eine zweite Staffel verlängert worden! Und Fans der auf erfolgreichen Buchreihen basierenden Serie Shadow and Bone, die 2021 überraschend ein echter Geheimtipp war, dürfen sich ebenfalls über eine zweite Staffel freuen. Traurige News dagegen gibt es aus dem DC-Universum. Die wohl beliebteste Amazone aller Zeiten muss auf die Ersatzbank – Wonder Woman 3 wird im Zuge einer Umstrukturierung des DCU auf unbestimmte Zeit verschoben. Die verschiedenen Meinungen und Takes unserer Redakteur*innen auf diese Reihe an News hört ihr in dieser Folge!

Moderation: Tobias Mehrwald

Redaktion: Sarah Linnemann, Julia Dohm

