Bis zur Glotze – Der große GTA-Special-Podcast zum 25. Jubiläum | Folge 92

Auch wenn Rockstar Games es nicht für allzu nötig hält, aber wir wollen in Bis zur Glotze über das 25-jährige Bestehen der GTA-Reihe sprechen. Die erfolgreiche Reihe prägte die Videospielwelt, feierte zahlreiche Erfolge und hat eine riesige Fanbase. Kaum zu glauben, dass Grand Theft Auto schon so alt ist. In der neuesten Podcast-Folge sprechen wir über unsere Erfahrungen und ersten Berührungspunkte mit der Reihe.

Podcast zum Geburtstag von GTA | Bis zur Glotze

Timestamps:

(00:15) – Intro

(02:07) – Unsere ersten Berührungspunkte mit GTA – GTA III

(06:43) – Unsere ersten Berührungspunkte mit GTA – GTA 2

(12:14) – GTA: Vice City

(22:42) – GTA: Liberty City Stories

(26:29) – GTA IV

(34:18) – GTA IV – The Ballad of Gay Tony & The Lost and Damned

(37:50) – GTA – Chinatown Wars & die amerikanische Gesellschaft

(48:09) – GTA V

(01:06:11) – Die Zukunft von Grand Theft Auto – GTA 6

Eine der größten Videospielreihen feiert Geburtstag

Kaum zu glauben, aber GTA ist jetzt schon 25 Jahre alt. Alex und Christian sprechen über die ersten Berührungspunkte mit Grand Theft Auto und stellen dabei fest, eigentlich waren sie noch viel zu jung dafür. Aber dann hätten sie einige Perlen der Vergangenheit verpasst. Obwohl beide den Erstling verpasst haben, ging es dann mit GTA 2 und GTA 3 dafür so richtig los und eine Leidenschaft begann. Eine Welt voller Freiheit und Irrsinn. Mehr Tiefe erfuhren sie dann mit Vice City und San Andreas, die bis heute als ganz große Favoriten der Reihe gelten.

Auch über die zahlreichen Nebenableger wird gesprochen, die auch für portable Konsolen erschienen. GTA 4 darf ebenso wenig fehlen, wie GTA 5, welches alle bisherigen Rekorde pulverisierte. Rockstar erschafft eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, welches sich sogar bis heute noch gut verkauft, obwohl es 2023 auch bereits 10 Jahre alt wird. Wie die Zeit vergeht. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf GTA 6. Was das wohl beinhalten könnte, besprechen wir in unserem GTA-Geburtstagspodcast.