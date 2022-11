Lucy – Das Spin-Off zum geistigen Ohne Limit Nachfolger

Genauso wie Superhelden in Comics, Zombies und andere Monster in Horrorfilmen, bleibt in Hollywood nie etwas wirklich tot. 2014 erschien Lucy, ein Science-Fiction Film von Luc Besson mit Morgan Freeman und Scarlett Johansson in den Hauptrollen. Jetzt, so scheint es zumindest, soll eine ganze Spin-Off Serie produziert werden. Die Verantwortlichen sind auch guter Dinge, dass sie Morgan Freeman ins Boot holen können.

Französisches Kino repräsentiert durch Regisseur Luc Besson

2014 präsentierte Luc Besson seine Produktion, die den 10-Prozent-Mythos aufgriff. An seiner Seite waren damals Morgan Freeman, der die Rolle des Wissenschaftlers Samuel Norman übernahm und Scarlett Johansson, welche die titelgebende Lucy darstellte. Nach so vielen Jahren entsteht neuer Wirbel um die Marke, da EuropaCorp und Village Roadshow dabei sind, einen Lucy Ableger herauszubringen. Das wäre nicht das erste Mal, dass Luc Besson einen seiner Filme in eine Serie umwandelt. Bereits mit Transporter wagte das Unternehmen, des in die Kritik geratenen Regisseurs diesen Schritt und veröffentlichte eine durchaus erfolgreiche TV-Show. Für einen französischen Film Mitte der 2010er Jahre konnte Luc Bessons Sci-Fi Projekt eine stattliche Summe von 460 Mil. US-Dollar weltweit einnehmen. Dabei sei Mal außen vorgelassen, dass bereits 2011 mit Ohne Limit ein Film erschien, der die Thematik, dass das Gehirn durch Drogen sein ganzes Potential ausschöpfen kann, verfilmt wurde.

Morgan Freeman in Verhandlungen zur Lucy Serie

Für die neue Serie soll Morgan Freeman seine Rolle als Professor wieder aufnehmen. Als Lucys Mentor half er ihr mit ihren neuen Fähigkeiten weiterzukommen und am Ende, Spoiler, ihren menschlichen Körper aufzugeben. Was jetzt mit der Figur des Samuel Norman geplant wird, ist nicht bekannt, ähnlich wie die allgemeine Handlung des TV-Ablegers. Witzig ist es dennoch, da auch das bereits oben erwähnte Ohne Limit ebenfalls eine Spin-Off Serie erhielt. Damals wurde auch Hauptdarsteller Bradley Cooper für eine Rolle in der Serie engagiert, um die Connection zwischen Film und Serie herzustellen. Vielleicht geht EuropaCorp und Village Roadshow einen ähnlichen Weg.

