Gewinnspiel – Wir verlosen passend zur NERF Dart Blaster Liga 2022 mehrere NERF-Gun’s

Die NERF Dart Blaster Liga startet in eine neue Saison. In diesem Jahr stellen sich 16 bekannte Influencer:innen in vier Teams der sportlichen Herausforderung. Wieder mit dabei: amtierender Champion MagicBiber, das letztjährige Teilnehmer-Duo WASWIR sowie Doktor Light. Daneben warten 12 neue Teilnehmer:innen darauf, ihre Geschicklichkeit, ihren Teamgeist und ihre Beweglichkeit unter Beweis zu stellen. Die Matches werden ab sofort auf dem YouTube-Kanal des NERF Teamsports ausgestrahlt.

Ferienzeit und keine Aktivitäten geplant? Viele Eltern wünschen sich, dass sich ihre Kinder mehr bewegen und weniger vor den Bildschirmen sitzen. Aktives Spielen fördert die sozialen Fähigkeiten und macht noch dazu richtig Spaß. Genau diese Intentionen treiben den NERF Teamsport an. NERF steht seit über 50 Jahren für Bewegung und sportlichen Wettkampf. Aus diesem Grund wurde 2018 eine eigene Liga, die NERF Dart Blaster Liga, gegründet.

Die vier Mannschaften treten an zwei Spieltagen gegeneinander in einem sportlichen Wettkampf an. Auf die Teams warten herausfordernde Parcours, bei denen sie ihre Sportlichkeit und ihr Teamwork unter Beweis stellen müssen. Am ersten Spieltag finden die Outdoor-Battles statt. Jeweils zwei Mannschaften müssen nacheinander einen Parcours mit verschiedenen Stationen und Hindernissen meistern, um mit den NERF Blastern so viele Becher wie möglich zu treffen. Doch Achtung: Das gegnerische Team versucht hier an einer Station mächtig zu stören. Am zweiten Spieltag im September steht ein sportlich anspruchsvoller Indoor-Parcours im Mittelpunkt des Wettkampfs. Nach beiden Spieltagen werden die Siegpunkte der einzelnen Matches ausgezählt und der diesjährige Champion der NERF Dart Blaster Liga wird ermittelt. Die große Siegerehrung findet im Herbst online statt. Alles rund um den NERF Teamsport sowie natürlich alle Videos zur NERF Dart Blaster Liga 2022 gibt es unter www.nerf-teamsport.de, dem NERF Teamsport YouTube-Kanal sowie auf den Social Media- Kanälen der Teilnehmer:innen.

Was gibt es zu gewinnen?

Merchandise & Online zusammen zocken Wir verlosen zusammen mit Hasbro drei verschiedene NERF-Gun’s für euch: Gewinner:in 01: je 1x Nerf Gun Elite 2.0 Motoblitz, Nerf Team Sport Set Gewinner:in 02 & 03: je 1x Nerf Gun Elite 2.0 Ranger Nerf Elite 2.0 Motoblitz Blaster, motorisierter 10-Dart-Abschuss, 6-Dart-Airblitz-Action, Clip-Magazin, 22 Darts MIT DEM MOTOBLITZ BLASTER KÖNNEN DARTS AUF 2 ARTEN ABGEFEUERT WERDEN: Hier kann der Modus gewählt werden, wenn es gilt, 6 Darts mit der druckluftbetriebenen Airblitz-Action auf einmal oder 10 Darts mit dem motorisierten Abschuss in Folge abzufeuern

AIRBLITZ-ACTION: Per Druckluft können 6 Darts auf einmal abgefeuert werden! Einfach mit dem Griff pumpen, um den Blaster mit Druck zu versorgen, dann den Airblitz-Knopf drücken und schon fliegt ein 6-Dart Hagel seinem Ziel entgegen

MOTORISIERTER DART-ABSCHUSS: Mit dem motorisierten Abschuss-Modus können 10 Darts nacheinander abgefeuert werden! Der Motor wird mit dem Beschleunigungs-Knopf hochgepowert und der Abzug gedrückt, um einen Dart durch die Luft sausen zu lassen

10-DART CLIP-MAGAZIN UND 22 NERF ELITE DARTS: Enthält ein 10-Dart Clip-Magazin, um den Blaster im motorisierten Modus zu bestücken. 22 Nerf Elite Darts stehen parat, um den Blaster in beiden Modi zu laden und sogar Ersatz-Darts zur Verfügung zu haben

INTEGRIERTES FERNROHR: Der Motoblitz Blaster verfügt über ein integriertes Fernrohr und erleichtert so das Zielen. Der Blaster benötigt 4 x 1,5 V AA Alkaline-Batterien (nicht enthalten)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende 2 Fragen:

Zweifache Frage In welcher Location bzw. wo würdest du ein NERF-Turnier austragen?

&

Wen würdest du dazu einladen?

Die Teilnahmebedingungen

