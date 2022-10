The School for Good and Evil – Netflix Fantasy-Märchen startet bald!

Wenn wir ehrlich sind, können wir davon doch nie genug bekommen: Märchenfiguren, die neue Geschichten erleben! So bietet The School for Good and Evil sogar mehr als das! Netflix schlägt mit einer Mischung aus Hans Christian Andersen Märchen und Harry Potter Schulsystem zu und verpasst unseren bekannten und auch unbekannten Helden, wie Bösewichten einen neuen Anstrich.

Mary-Sues treffen auf Märchen-Hogwarts

So richtig sieht man im Trailer noch nicht durch, doch es bleibt außergewöhnlich. The School for Good and Evil erzählt die Geschichte von Sophie und Agatha. Normale Mädchen, die aus unerfindlichen Gründen den Weg zur Schule für Helden und Bösewichte finden und auch dort studieren dürfen. Dort werden, wie der Name schon sagt, die Helden und Heldinnen, sowie alle Bösewichte ausgebildet, um den gewöhnlichen Sterblichen eine gute Story bieten zu können. Denn das sind sie ja für uns: Märchen, die uns in der Kindheit begleiten.

Für die Teenager dort aber brutaler Ernst. Sie entscheiden sich für eine Seite, durchleben Ereignisse, die sie prägen und nehmen ihre Rolle ein. Auch Sophie, das kleine blonde Mädchen – zart und lieblich möchte irgendwohin gehören und wenn man dachte, dass sie eine glorreiche Heldin sein könnte, so verrät der Trailer schon anderes. Ihre Freundin Agatha scheint da wesentlich entschlossener einen hellen Pfad anzustreben und so ergibt sich der offensichtliche Twist mit viel Spektakel und bunter Fantasy-Power.

Die Anzahl an sehr guten Schauspielern ist groß und schürt die Erwartungen. Charlize Theron, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne und Cate Blanchett sind nur einige bekannte Namen, die in der Besetzung auftreten. Die Vielfalt an Effekten verspricht zudem auf jeden Fall etwas fürs Auge. Am 19. Oktober 2022 startet die Show deshalb auf Netflix und in heißer Vorfreude, könnt ihr hier nochmal den Trailer genießen.

