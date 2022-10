One Piece Film: Red – Erfolg bricht alle Rekorde

One Piece Film: Red hat einen grandiosen Kinostart hingelegt und bricht mit seinen Besucherzahlen alle Rekorde, wobei er ganz nebenbei noch eben die Spitze der deutschen Kinocharts anführt.

One Piece Film: Red an der Spitze der Kinocharts

Crunchyroll hat mit seinem jüngsten Film für die Anime Night ein goldenes Händchen bewiesen, denn mit fast einer Viertel Millionen Besuchern bricht One Piece Film: Red in Sachen Kinobesuchern alle Rekorde. Nachdem der neueste One Piece-Film schon in Japan mit einem Einspielergebnis von umgerechnet rund 116,24 Mio. US-Dollar riesige Erfolge feiern durfte, geht die Erfolgsschiene nun in Europa weiter. Am 13. Oktober 2022 brachte Crunchyroll den Film auf die große Leinwand und er sprang sofort an die Spitze der deutschen Kinocharts. Dabei wurden bereits vor dem Kinostart im Vorverkauf über 100.000 Kinotickets verkauft. Mit ca. 230.000 Kinobesuchern hat der Animefilm mittlerweile schon 3,25 Mio. Euro eingespielt, was den bisher größten Erfolg für Crunchyroll bedeutet.

Neben den zahlreichen deutschen Kinos, wurde der neuste One Piece-Ableger auch auf den großen Leinwänden Österreichs und Luxemburgs gezeigt.

Worum geht es überhaupt?

In One Piece Film: Red geht es um die begabte Prinzessin Uta, die mit ihrer Stimme die Ohren und Herzen ihrer vielen Fans auf der ganzen Welt verzaubert. Mit ihren Liedern sorgt sie für etwas Glück bei den von Leid zerfressenen Opfern der barbarischen Piratenbanden und möchte diese Glückseligkeit nun auch live mit ihren Bewunderern feiern. Dazu lädt sie zu einem Konzert auf Elegia, der Musik-Insel, ein. Auch die Strohhutbande lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen und reist an, um ihrer Lieblingssängerin zu lauschen. Doch was Uta tatsächlich an diesem Tag vorhat, ahnt noch niemand. Erst nachdem Uta geheimnisvolle Kräfte offenbart, kommt auch bei Ruffy und Co. Misstrauen auf. Um eine “neue Ära” einzuläuten, in denen die Menschen nichts weiter als Glück durch ihre Musik erfahren, ist Uta jedes Mittel recht. Nun müssen sich alte Freunde wie Feinde zusammenschließen, um sie aufzuhalten.

Wer noch überlegt, ob One Piece Film: Red ein Kinobesuch wert ist, dem hilft vielleicht unsere Kritik zum Film. Noch läuft der 14. One Piece-Film in einigen deutschen Kinos.

