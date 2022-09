Angespielt: Park Beyond (gamescom 2022)

Park Beyond lässt unsere Sehnsucht nach einem Roller Coaster Tycoon wieder aufleben und diese gleichzeitig zu befriedigen. Der Freizeit-Park-Simulator von Bandai Namco war auf der gamescom 2022 vertreten und ich habe ihn mir mal etwas genauer angeschaut. Alle Hobby-Architekten mit Hang zum Größenwahn sollten nun genau aufpassen!

Wann geht’s denn hier mal los?

Ich habe selten, nein, ich habe fast nie, nein auch nicht, ich habe noch nie in meinem Leben einen so zähen Einstieg in eine Demo einer gamescom gesehen und erlebt. Mir werden die verschiedenen Charaktere und die “Story” des Spiels näher gebracht, die ich eigentlich alle gar nicht kennenlernen möchte, weil sie mich absolut nicht interessieren. Und das dauert. Und dauerte. Es vergingen 10 Minuten, ohne dass ich eine Sekunde Gameplay erleben konnte. Das in einem Spiel, in dem Story und Character Building komplett irrelevant sind. Wenn denn wenigstens die Dialoge toll geschrieben wären … aber … Puh!

Es zoffen sich nämlich die Visionäre und Fans verrückter Attraktionen mit der Finanzchefin, ob Dinge realisierbar sind. Zwischendurch kommen schleppend inszenierte Sequenzen, die verträumte Ideale eines großen Freizeitparks zeigen sollen. Neben etlichen Sequenzen schummelten sich noch zahlreiche Zeilen Dialog und nach weiteren 5 Minuten begann ich bereits zu skippen. Doch da! Ich kann endlich selbst Hand anlegen!

Hoch hinaus

Die Demo lässt uns das Tutorial spielen und ich lerne die Grundlagen des Spiels. Na ja, zumindest ein bisschen. Denn im ersten Schritt lerne ich nur wie man Achterbahnen baut. Das geht aber sehr flott von der Hand. Sehr schnell war ich in der Lage Schiene um Schiene aneinander zu setzen. Auch Kurven lassen sich eingängig platzieren. Aufgänge lassen sich ebenso leicht platzieren wie steile Abfahrten. Selbst gesundheitlich bedenkliche und physikalisch grenzwertige Konstruktionen sind möglich. Die Versprechungen dahinter gehen aber noch viel weiter.

Denn so soll es möglich sein, Grenzen zu sprengen. Bekannte Achterbahnen und Karussells waren gestern, man soll immer noch einen oben drauf setzen können. Es gibt auch entsprechende Kameraansichten, um die Achterbahnen aus der First-Person-Ansicht nachempfinden zu können. Wäre meine Achterbahn echt, würde diese jeglichen Sicherheitsvorschriften nicht entsprechen. Egal, hier ist es möglich.

Offene Fragen

Der Bau macht echt Spaß, insbesondere weil die Platzierung von Objekten nicht rumzickt und ich Dinge genauso umsetzen kann, wie ich es mir wünsche. Ich bin mir daher auch sicher, dass andere Konstruktionen ebenfalls gut umsetzbar sind und man sich so wirklich frei austoben kann. So weit, so gut. Doch wo ich noch Fragezeichen habe, ist beim eigentlichen Park-Management. Shops, Toiletten, Preise festlegen, Zufriedenheit beobachten, Hygiene. Sind das ebenfalls Faktoren oder kommt es nur auf die Attraktionen an?

Den Teil habe ich leider noch nicht gesehen. Ich werde mich auch noch gedulden müssen, denn ein Release Datum gibt es noch nicht. Zumindest wissen wir, dass Park Beyond neben dem PC auch für PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Technisch zumindest macht das Spiel einen guten Eindruck. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass man aufgrund der vielen Figuren, Darstellungen und Berechnungen im Hintergrund auf einen Support von Xbox One und PS4 verzichtet hat.

