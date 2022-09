Angeschaut: Wild West Dynasty (gamescom 2022)

Obwohl mit Sengoku Dynasty bereits ein Nachfolger zu Medieval Dynasty in den Startlöchern steht, können sich Fans auf noch mehr Nachschub freuen. Mit Wild West Dynasty geht es thematisch in den wilden Westen. Doch inwiefern unterscheidet es sich noch von seinen Brüdern? Ich habe mir das Spiel auf der gamescom 2022 etwas genauer anschauen dürfen und verrate euch, ob das Spiel Potenzial hat.

Altbekanntes Konzept

Die Grundpfeiler aus Medieval Dynasty werden auch hier übernommen. Der Mix aus Rollenspiel, Survival und Aufbau feiert sein Fortbestehen. Ob man sich auf das Abarbeiten von Quests fokussiert, die weite Prärie erkundet oder lieber Behausungen und Gebäude baut, um Leute von außerhalb in die eigene Siedlung zu ziehen, das bleibt den Spielern überlassen. Wer den Gameplay-Loop also bereits aus dem Mittelalter-Spiel mochte, wird sich hier sicherlich schnell zurechtfinden. Natürlich gibt es hier nicht nur leere Weiten. Auch Wälder, weite Wiesen und Schluchten finden sich hier.

Allein, ohne elterliche Begleitung trifft euer Hauptcharakter auf ein erstes Dorf, lernt Leute kennen und man lernt die Grundlagen des Spiels. Nahrung braucht man ebenso sehr wie Schlaf. Jagdwerkzeug muss natürlich erst gecraftet werden, wofür man wiederum Rohstoffe sammeln muss. Währenddessen kann man die verschiedenen Figuren in der Welt kennenlernen, bauen, jagen, erkunden und sich stets verbessern. Das Setting bringt aber an sich schon Eigenheiten mit. Der Einsatz von Schusswaffen unterscheidet sich hier grundlegend. Munition in Form von Patronen für eure Schießeisen lassen sich beispielsweise mit Schwarzpulver herstellen. Hoffen wir mal, dass sich das Waffen-Handling auch am Ende gut anfühlt.

Große Ambitionen

Wild West Dynasty geht aber im Gegensatz zu Sengoku oder Medieval nochmal ein paar Schritte weiter. Denn man möchte noch mehr Fokus auf Citybuilding und das Crafting legen. So können auch hier, ähnlich wie in Sengoku, mehrere Siedlungen aufgebaut werden. Da die Map mit ihrer Größe und den unterschiedlichen Biomen aber auch verschiedenste Rohstoffe an allen möglichen Orten verteilt, benötigt Dorf A auch mal Rohstoffe, an die nur Dorf D heran kommt. Dafür kann man neuerdings dann auch Handelsrouten einrichten. Kutschen transportieren dann die Güter zu unseren Dörfern, sodass alle Orte von der Vielfalt an Rohstoffen profitieren können.

Doch da hört es nicht auf. Man plant sogar Produktionsketten einzurichten, wie man es beispielsweise aus Die Siedler kennt. Dorf A hat beispielsweise fruchtbare Felder, die man mit Weizen bestellen kann. Dadurch dass eine Mühle und eine Bäckerei das Getreide weiterverarbeiten, könnte so Brot entstehen. Dorf B liegt jedoch inmitten einer sehr trockenen Einöde, welche aber sehr reich an Bodenschätzen ist, was auch Dorf A im Wachstum weiterhelfen könnte. So kann man entsprechende Tauschgeschäfte arrangieren, um die Dörfer gleichermaßen wachsen zu lassen. Doch die Handelsrouten können auch überfallen werden. Ob ihr die Kutschen also unbeaufsichtigt reisen lasst oder bewacht, das müsst ihr entscheiden.

Hör ich da richtig?

Eine weitere große Ambition ist eine komplette Vertonung des Spiels. Das wäre ebenfalls ein Novum in der noch jungen Reihe. Doch nicht nur das, man möchte sogar eine originalgetreue Vertonung integrieren. Dafür plant man Native Speakers an Board zu holen, um die Sprachen der damaligen Zeit abbilden zu können. Doch das ist ein Plan, ob das tatsächlich so abgebildet werden kann, ist unklar. Unklar ist für mich auch noch die technische Umsetzung. Es arbeitet weder das Team von Medieval, noch von Sengoku an dem Titel.

Zudem arbeitet dieses mit der Unity Engine, anstatt mit der Unreal Engine, und muss daher technisch auf einem ganz eigenen Gerüst stehen. Doch das Gerüst sah zum Zeitpunkt der Präsentation eher altbacken aus. Da machte ein Sengoku in der Präsentation deutlich mehr her. Die Texturen in Wild West Dynasty sehen doch sehr in die Jahre gekommen aus und auch die Charaktermodelle und Animationen scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Aber es ist ja noch Zeit hier die Grafikschraube etwas fester zu ziehen. Vor Ende 2023 ist ohnehin nicht mit dem Titel zu rechnen.

