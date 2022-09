The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Breath of the Wild-Nachfolger hat endlich einen Namen und Releasedatum

Es wurde eine lange Zeit nur “Breath of the Wild 2” genannt, nun hat das neue Zelda einen eigenen Namen: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anders als viele Zelda-Spiele zuvor erzählt es nicht die Geschichte eines anderen Link, sondern wir schlüpfen erneut in die Rolle des Protagonisten aus Breath of the Wild. Und dank des neuen Trailers wissen wir auch genau, wann wir das tun können.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint zum Frühlingsende 2023

Der gezeigte Trailer ist mit 1:36 nicht der längste und verrät nicht sonderlich viel über das neue Abenteuer, aber einige Schlüsse über Gameplay-Neuigkeiten kann man trotzdem aus dem gezeigten Material ziehen. So ist natürlich die Fertigkeit, an jeder Oberfläche herum zu klettern, wieder mit am Start.

Neu ist, dass ein Großteil des Abenteuers hoch oben in den Lüften stattfinden wird. Wenn sich Link von einer Plattform in die Tiefe stürzt, erinnert das direkt stark an Skyward Sword. Anschließend landet er auf einer Art mechanischem Gleiter. Was hat das zu bedeuten? Auf Antworten müssen wir wohl noch ein wenig warten.

Auch auf den Release von Tears of the Kingdom müssen wir uns noch etwas gedulden. Das Releasedatum ist der 12. Mai 2023, also etwas später als viele Fans anfangs vermutet haben. Dies dürfte die Vorfreude auf das Spiel aber keineswegs schmälern.

