Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Neue Spielideen für die liebenswerten Hasen

Freunde, bald ist es so weit! In rund einem Monat erscheint die Fortsetzung zu einem der witzigsten Crossover der letzten Jahre. Am 20. Oktober 2022 beginnt unsere Reise in Mario + Rabbids: Sparks of Hope auf der Nintendo Switch und ich sag’s mal so, die Vorfreude ist riesig! Der erste Teil war eine erfrischende Abwechslung und nimmt auf meiner Liste der Mario Spin-offs einen Platz ganz weit oben ein! Apropos Spin-offs: Auch die Rabbids würde ich liebend gerne häufiger in Spielen vertreten sehen! Was haltet ihr von unseren Spielideen für die liebenswerten Hasen?

Rabbids X The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Stellt es euch vor: Eine riesige offene Spielwelt, unterschiedliche Dörfer, Areale und Dungeons, knifflige Rätsel und mittendrin ein Hase. Aber nicht nur irgendein Hase, sondern DER Hase. Der Rabbid-Held, der die Bevölkerung von Rabbid-topia vor einer schrecklichen Bedrohung und somit vor ihrem sicheren Untergang retten muss. Ein Rabbid-Open World Abenteuer stelle ich mir durchaus interessant vor. Allein durch die vielen charmanten Persönlichkeiten, die wir in Mario + Rabbids kennengelernt haben, kann eine interessante und liebenswerte Welt entstehen. Das Spiel würde sich durch einen Genre-untypsiche Comiclook auszeichnen und die Rätsel wären sowohl knifflig als auch verrückt. Auch bei der Auswahl an möglichen Waffen wären der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hauptsache bunt, verrückt und urkomisch. Die Rabbids könnten es meiner Meinung nach schaffen, als Abenteuerspiel zu glänzen.

Rabbids X Pokémon

Eine weitere interessante Vorstellung wäre eine Pokémon-inspiriertes Rabbids-Spiel. Wie wir bereits wissen, können die Rabbids viele verschiedene Formen und Gestalten annehmen. Vor allem durch ihre zahlreichen Verkleidungen unterscheiden sich die Rabbids voneinander. Als Rabbid-Trainer könnte man seinen Rabbids durch Kostüme verschiedene Effekte und Fähigkeiten verleihen und so im Kampf auf Vorteile bauen. Allerdings würde man bei Rabbidmon die Hasen nicht mit Bällen bewerfen und einfangen, dafür sind die Hasen viel zu emanzipiert. Viel mehr würden sich die Rabbids deinem Team freiwillig anschließen, wenn du über eine bestimmte Team-Chemie und Harmoniewerte verfügst. Bei den Hasen wird Persönlichkeit nämlich noch großgeschrieben. So könnte zum Beispiel ein als Casanova gekleideter Hase dafür sorgen, dass sich andere Rabbids eher deinem Team anschließen. Das Ziel wäre es, den stärksten, vielseitigsten und coolsten Hasenclan zusammenzustellen.

Rabbids X Animal Crossing

Wohl am meisten Lust hätte ich allerdings auf eine Lebenssimulation à la Animal Crossing. Eine eigene verrückte Rabbid-Town von Grund auf aufzubauen und verschiedene Rabbid-Bewohner willkommen zu heißen stelle ich mir unglaublich charmant vor. Es gäbe Clubs, Restaurants, Sportstätten und Freizeitparks – eben alles, was eine junge hippe Hasenstadt so braucht! Die Lebenssimulation würde sich außerdem perfekt dazu eignen, die ursprüngliche Stärke der Rabbids hervorzuheben. Die Hasen sind nämlich vor allem durch kurzweilige Minispiele bekannt geworden, die sich wunderbar in das Spiel integrieren ließen. Ein zusätzlicher Multiplayermodus, um die Stadt gemeinsam mit seinen Freunden aufzubauen, würde die Rabbids-Lebenssimulation abrunden.

Die Vorfreude steigt

Und? Was haltet ihr von unseren Spielideen für die Rabbids? In welcher Art von Spiel könntet ihr euch die Rabbids vorstellen? Zunächst bleibt uns erst mal die Vorfreude auf Mario + Rabbids: Sparks of Hope, welches am 20. Oktober 2022 für die Nintendo Switch erscheint.