The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Kurzfilm versüßt euch die Wartezeit auf den zweiten Teil

Die Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Switch dürfte eines der meisterwarteten Spiele überhaupt sein. Nachdem das Sequel zunächst von Nintendo für das Jahr 2022 angekündigt wurde, gab der japanische Spielehersteller am 29. März 2022 bekannt, womit viele Fans bereits gerechnet haben: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wird erst im Frühjahr 2023 erscheinen. Was bleibt Zelda-Fans jetzt noch übrig, außer die bisherigen Teile zum x-ten Mal durchzuspielen? Der Animationsstudent Jordan LeBlanc hat ein kleines Trostpflaster für all diejenigen veröffentlicht, die nun die Wartezeit überbrücken müssen.

Der Kurzfilm Shield Bash ist auf YouTube verfügbar

Der Animationsstudent Jordan LeBlanc hat für ein Projekt im zweiten Semester einen Zelda-Kurzfilm entworfen. Der rund zweiminütige Kurzfilm mit dem Titel „Shield Bash“ ist auf YouTube verfügbar und zeigt Link und Zelda im Kampf um ein begehrtes Schild. Wie der Zweikampf ausgeht, könnt ihr euch am besten selbst ansehen. Viel Spaß!

