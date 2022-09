It Takes Two – Release für die Switch bestätigt

Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Das wundervolle Koop-Abenteuer It Takes Two kommt endlich auf die Switch. Der Name ist hier voll Program, da das ganze Spiel darauf ausgelegt ist zu zweit gespielt zu werden. Die Entwickler Hazelight aus Schweden haben schon mit A Way Out bewiesen, dass sie ein sehr feines Gespür für Spiele haben, bei denen ihr Hand in Hand zusammenarbeiten müsst. It Takes Two bringt die Zweispieler-Erfahrung sogar nochmal auf ein neues Level.

Am 7. November erscheint It Takes Two für die Switch

Über ein Jahr mussten Koop-Fans auf die Portierung dieses Schmuckstückes warten. In der aktuellen Nintendo Direct wurde jetzt ein Release-Datum bekannt gegeben, neben anderen spannenden Ankündigungen, wie dem neuesten Zelda Trailer. Die Umsetzung für die Switch wurde dabei von Turn Me Up Games übernommen.

Ihr könnt Online, im Couch-Koop oder mit einer zweiten Konsole im lokalen Spiel zusammen daddeln. Wenn ihr an einer Konsole spielt, reichen schon zwei Joy-Cons, ihr könnt aber auch ein weiteres Gamepad anschließen. Auch eine deutsche Sprachausgabe wird erstmals eingeführt.

It Takes Two gilt als eine der besten Koop-Erfahrungen, die ihr machen könnt. Die Spielelemente sind so abwechslungsreich, dass sich neue Kapitel teilweise anfühlen, wie ein anderes Spiel und die märchenhafte Geschichte wird von Anfang bis Ende liebevoll erzählt.

