Angeschaut: Everdream Valley (gamescom 2022)

Everdream Valley ist eine Abenteuer-Farming-Simulation von VARSAV Game Studios und verspricht ein etwas anderes Farm-Erlebnis. Gehe tagsüber deinen Verpflichtungen auf dem Hof nach und schlüpfe in der Nacht in die Rolle eines Tieres und erkunde die Geheimnisse des Bauernhofs. Auf der gamescom 2022 konnten wir uns einen ersten Eindruck vom Spiel machen.

Einfach nur süß!

In Everdream Valley verbringt ihr eure zwei-monatigen Sommerferien auf dem Hof eurer Großeltern – Die tatsächlich noch leben! Das ist schon die erste Eigenschaft, die dieses Spiel von anderen Farming-Sims unterscheidet. Eure Großeltern stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite und wenn euer Großvater gerade mal nichts zu sagen hat, dann erzählt er euch einen guten alten Witz, wie es nur (Groß-)Väter können.

Erkundet in euren Sommerferien also den Hof mit seinen diversen Tieren, die einfach nur zuckersüß aussehen. Dass das Spiel einen besonderen Süß-Faktor hat, war den Entwicklern besonders wichtig. Dabei trefft ihr neben den altbekannten Hoftieren, wie Kühen, Hühner, Schafe und Schweine, auch auf sehr viele weitere Tiere wie unter anderem Alpakas, Rehe, Gänse und Frösche. Außerdem steht euch von Anfang an ein getreuer Helfer zur Seite: Euer Hund. Doch dieser muss erst mal richtig trainiert werden, damit er euch auch wirklich behilflich sein kann. Eine Katze gibt es auch auf der Farm. Diese müsst ihr aber erst mal von euch überzeugen, erst danach wird auch sie euch etwas unter die Arme greifen.

Doch der noch lebende Opa und die vielen verschiedenen Tiere sind nicht der Hauptunterschied zu anderen Farming-Simulatoren. Das Besondere an Everdream Valley ist, dass ihr die Nacht nicht einfach verschlaft. Nein, in euren Träumen schlüpft ihr selber in die Rolle von Tieren und könnt in unterschiedlichen Minispielen das Geschehen auf eurem Hof beeinflussen. So könnt ihr z. B. entlaufende Schafe als Hund wieder auf die Farm zurückbringen oder als Katze Schädlinge jagen. Dabei haben eure Erfolge bzw. Misserfolge konkrete Auswirkungen auf eure Farm.

Ein umfangreiches Farm-Abenteuer

Auf der Farm euer Großeltern erwartet euch eine vielfältige Umgebung und unterschiedliche Flora und Faune. Neben den Feldern gibt es noch Wälder, Wiesen, Seen und Flüsse zu erkunden. Außerdem gibt es jede Menge zum Sammeln, wie Insekten und Beeren und auch viele verschiedene Dinge zum Bauen. Dazu gehört zum Beispiel ein Baumhaus.

Wer selbst mal einen Blick in Everdream Valley werfen möchte, kann sich zurzeit die Demo auf Steam herunterladen.

Angebot Stardew Valley Erstelle die Farm deiner Träume

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.