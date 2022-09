Angespielt: The Jackbox Party Pack 9 (gamescom 2022)

Mit The Jackbos Party Pack 9 ziehen fünf Party Spiele in euer Wohnzimmer ein. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein Smartphone pro Spieler und natürlich ein paar Freunde. Wir haben auf der gamescom 2022 ein paar Runden gezockt und verraten euch, ob sich die Spielesammlung auch für euch lohnt.

The Jackbox Party Pack 9 bringt alte und neue Spiele

Für alle, die die Jackbox Packs noch nicht kennen, eine kurze Erklärung. Die Packs beinhalten mehrere kleine Spiele, die darauf ausgelegt sind, dass ihr sie mit mehreren Personen spielt. Dabei muss ein Spieler die Partie als Host starten. Die anderen können bequem mit ihrem Smartphone über einen Code ins Spiel. Das heißt, dass auch nur eine Person das Spiel kaufen muss, dann aber, je nach Spiel, bis zu neun Leute mitspielen können. Voraussetzung ist dabei natürlich funktionierendes Internet.

Fans der Jackbox Spiele dürfte Fibbage 4 (2 bis 8 Spieler) bereits bekannt sein, es ist jetzt eben nur der vierte Teil. In Fibbage sollt ihr eure Mitspieler in die Irre führen und selbst herausfinden, was die Wahrheit ist. Ihr bekommt Sätze geliefert, wo jedoch ein entscheidender Teil fehlt, den könnt ihr selbst ausfüllen. Es erinnert ein wenig an Cards Against Humanity, denn auch hier kommen richtig absurde, aber sehr lustige, Sätze zustande.

In Quixort (1 bis 10 Spieler) hingegen müsst ihr nicht lügen, sondern gemeinsam in Teams Worte in die richtige Reihenfolge bringen und das, bevor sie zu Boden fallen. Noch mal anders wirds in Junktopia (3 bis 8 Spieler). Hier wurdet ihr von einem Magier in einen Frosch verwandelt und sollt nun sein Lager ausräumen, damit er auch zurückverwandelt. Es gewinnt der Spieler, der den obskuren Objekten die verrückteste, aber glaubwürdigste Hintergrundgeschichte andichten kann.

Spiele auch für Nicht-Gamer

Wer sich gerne mal wie ein Reality Star fühlen möchte, für den ist vielleicht Roomerang (4 bis 9 Spieler) eine Alternative. Ihr müsst euch in einer virtuellen Version von Big Brother behaupten und hoffen, nicht rausgevotet zu werden. Es ist also Rollenspiel Talent gefragt! Am besten gefallen hat uns jedoch mit Abstand Nonsensory (3 bis 8 Spieler). In Nonsensory seid ihr nämlich gefragt und sollt zu verschiedenen Vorgaben zeichnen oder Wörter kreieren. Eure Mitspieler bewerten dann etwa auf einer Skala von eins bis zehn, wie wütend euer Strichmännchen aussehen soll. Wer am nächsten am wahren Wert dran ist, bekommt die meisten Punkte.

Mit den Jackbox Spielen hatten wir wirklich Spaß und unserer Meinung machen sie sich wirklich gut, wenn man sich mit Freunden treffen will. Als Einzelspielererfahrung ist The Jackbox Party Pack 9 unserer Meinung aber nicht zu empfehlen. Ein besonders positiver Punkt ist außerdem, dass die Spiele komplett auf Deutsch lokalisiert werden. Und das nicht nur was die reine Sprache angeht, sondern auch die Kultur ansich. In der amerikanischen Variante werdet ihr etwa gefragt, was in einem Home Depot verkauft werden könnte. In der deutschen Variante dann, was man in einem Aldi finden würde.

Falls ihr also nach lustigen Partyspielen für zwischendurch Ausschau haltet, können wir The Jackbox Party Pack 9 bedenkenlos empfehlen. Auch Leute, die sonst nicht zocken, können hier ohne Probleme mithalten. Das Spiel soll dieses Jahr im Herbst erscheinen und wird voraussichtlich rund 30 Euro kosten.

