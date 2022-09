Alterium Shift – Retro-inspiriertes RPG nun auch für die Switch angekündigt

Fans von alten JRPGs dürfen sich freuen. Das von Chrono Trigger und Final Fantasy VI inspirierte Rollenspiel-Abenteuer wird auch auf der Switch erscheinen. Am 1. Dezember ist der Release für PC geplant, Switch-Spieler müssen sich noch bis 2023 gedulden. Es gibt große Fußstapfen zu füllen, wenn man sich an so erfolgreichen Spielen orientiert. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck, was euch bei Alterium Shift erwartet.

Nostalgie pur: Bei Alterium Shift gibt es das Beste aus zwei Welten

Es ist nicht alles, wie es scheint. In Alterium Shift müsst ihr gleich zwei Welten vor dem drohenden Untergang retten und könnt zwischen den beiden Welten hin und her wechseln. Das erinnert an andere Klassiker der alten Schule, wie A Link to the Past oder Terranigma. Auf eurer Reise müssen eure Helden lernen, die mysteriöse Kraft der Alterium-Essenz zu kontrollieren.

Deine Heldentruppe besteht aus Pyra, Atlas und Sage, die von ihrem Mentor Dolion ausgebildet werden. Neben klassischen rundenbasierten Kämpfen erwartet euch eine lebendige Welt, in der eure Entscheidungen wichtige Konsequenzen haben. Jede Charakter bringt eine ganz eigene Story mit. Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Spielverläufe mit verschiedenen Enden, was den Mehrspielwert deutlich erhöht.

Neben der Story gibt es auch viele Side-Quests für den Zeitvertreib, wie Fischen, Hühner fangen (na kommt das jemandem bekannt vor?) und eine bestechend süße Pixel-Optik. Ob es der Quelle seiner Inspiration gerecht wird, wird die Zeit zeigen, aber der erste Eindruck sieht sehr vielversprechend aus.

Quelle: nintendoeverything.com

Titelbild: @Drattzy Games LLC