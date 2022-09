Cyberpunk 2077 – Details zur Story Erweiterung Phantom Liberty & Update 1.6

Seit Dezember 2020 ist Cyberpunk 2077 auf dem Markt. Nun stellen die Entwickler von CD Projekt Red ein paar Details zum neuen DLC Phantom Liberty vor. Dies ist die erste Story Erweiterung, die es bisher zum Spiel gegeben hat. Außerdem steht seit heute ein neues Update bereit. Was es dazu zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Johnny Silverhand ist zurück

Phantom Liberty bringt Keanu Reeves und damit Johnny Silverhand wieder auf den Plan und dürfte damit so einige Fans ziemlich glücklich machen. Er ist auch keine Randerscheinung und wird in der neuen Story Erweiterung eine wichtige Rolle spielen. Generell wird ein neuer Cast für das Kapitel eingeführt, deren Charaktere noch nicht weiter erläutert wurden, aber wenn das DLC für 2023 geplant ist, bleibt ja noch genug Zeit zum promoten.

Als Zentralschauplatz dient natürlich die Metropole Night City. Ein neuer Stadtteil ist in Planung, so dass auch Spieler*innen, die die Stadt in- und auswendig kennen, wieder etwas Neues zu entdecken haben. In dem neuen Teasertrailer ist allerdings noch nicht viel davon zu sehen, macht jedoch trotzdem jetzt schon Lust auf mehr.

Edgerunners Update 1.6

Inhalt von 1.6 sind unter Anderem Anpassungen im Kleiderschrank. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 6 Outfits zusammenstellen, ohne, dass der Panzerungswert sich ändert. Der sogenannte Transmog ist auch endlich dabei und erlaubt, dass ihr die Körperdetails von V ändern könnt und das sogar in Ripperdoc-Kliniken.

Weitere Inhalte sind drei neue Quests, ein halbes Dutzend neuer Schusswaffen und fünf neue Nahkampfwaffen. Hinzukommend sind in Night City ein paar tolle Eastereggs zum Anime Cyberpunk: Edgerunners eingebaut. Der Anime startet am 13.September auf Netflix!

Laut Angaben von Steam wurden auch eine ganze Reihe an Fixes und Problembehebungen eingespielt, die das Gameplay bislang auf irgendeine Art und Weise gestört oder verschlechtert haben. So war das Lizzie’s beispielsweise während der Öffnungszeiten zum Teil geschlossen. Auch unzerstörbare Teile blieben manchmal einfach so in der Luft, nachdem ein Auto eben ausreichend demoliert wurde. Die Grafik wurde wieder verfeinert, Motorradlichter können nun verschiedene Lichter erhalten und V hört bei der Anprobe im Kleiderschrank auf zu zappeln. Das sind nur wenige der hinreichenden Erneuerungen, die das neue Update 1.6 Edgerunners mit sich bringt. Mehr dazu gab es im halbstündigen Livestream von Cyberpunk 2077 auf Youtube.

Kooperation mit PS4 beendet

Um den Aktualisierungen und hohen Standards des neuen Updates gerecht zu werden, gelten diese nicht mehr für alte Konsolen. Die Updates bleiben der PlayStation 5, die Xbox Series X/S, dem PC, sowie dem Google Streaming-Dienst Stadia vorbehalten.

