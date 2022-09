Splitgate – Letztes großes Update und Pläne zu neuem Spiel

Die Entwickler 1047 Games, vom erfolgreichen Multiplayer-Shooter Splitgate, planen zukünftig keine weiteren Updates mehr. Das hat nichts damit zu tun, dass die Spielerbase nicht mehr aktiv genug wäre. Ganz im Gegenteil – vielmehr will 1047 Games fokussiert an ihrem neuen Spiel im Splitgate-Universum arbeiten. Wie es in Zukunft für die Splitgate-Community weitergeht und was es bereits zum neuen Spiel zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Wird das nächste Spiel das bessere Splitgate?

Zu sehr wollten sich 1047 Games nicht in die Karten schauen lassen. Das nächste Spiel in der Pipeline wird ebenfalls in der Splitgate-Welt spielen. Es soll auch ein Multiplayer mit Portalmechanik werden und alles in allem, sowohl von den Progressionsmöglichkeiten, als auch von den Charakteren und Waffen deutlich weiterentwickelt sein. Zusätzlich beruhigten die Macher ihre bestehende Community, dass sie darüber nachdenken wie Fortschritt und z.B. gesammelte Skins auf das nächste Spiel übertragen werden können. Konkrete Zugeständnisse konnten noch nicht gemacht werden, das Thema wird aber durchaus ernst genommen.

Am 15. September gibt es erstmal das finale Update, mit dem Splitgate auch offiziell die Betaphase verlassen wird. Dazu wird ein neuer Battlepass folgen und neue freischaltbare Charaktere, inklusive dem besten neuen weiblichen Charakter, den sie bisher geschaffen haben. Man darf gespannt sein. Außerdem werden sie auch weiterhin neue Items für den Shop und für Drops einfügen. Neuer Content soll nicht mehr eingefügt werden, um sich ganz dem neuen Projekt widmen zu können.

Fans des Spiels können also erstmal beruhigt sein. Die Server werden weiterlaufen und falls sich gravierende Bugs einschleichen, werden diese auch weiterhin behoben. Wann das neue Spiel heraus kommt wissen wir noch nicht – die Entwickler wollen sich die nötige Zeit lassen, um einen würdigen Nachfolger zu erschaffen.

