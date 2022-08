The Flash – Schlechte Omen für den Speedster

So richtig gut scheint es für Warner und ihr Projekt The Flash nicht laufen zu wollen. Neuen Meldungen nach zu urteilen, muss sich Ezra Miller, Darsteller*in des bekannten Speedsters, einer Klage in Vermont stellen. Ob das Unternehmen jetzt noch auf Promotion-Tour gehen kann, ist fraglich. Scheinbar sorgt nicht nur die große Fusion mit Discovery für Turbulenzen und Kritik am Plan des Unternehmens.

Für The Flash Schauspieler*in Ezra Miller kann es auch schlechte Publicity geben

Diese Zusammenarbeit hatte sich Warner bestimmt anders vorgestellt. Die Reaktionen auf Ezra Miller als neuer Barry Allen für Justice League waren anfangs durchaus positiv. Eine passende Besetzung für die Film Version von Barry Allen. Doch Ezra Miller fiel in den vergangenen Monaten immer wieder wegen negativen und sogar kriminellen Verhalten auf, was natürlich gefundenes Fressen für die Medien war und ist. Neuerdings wurde Ezra Miller wegen Einbruchs und Diebstahls verhaftet. Dies berichtete die Polizei in Vermont. Die Verhandlung soll dann im September starten. Bereits im Juni berichtete das Rolling Stones Magazin über die Handlungen Millers. Darunter fallen einerseits die verschiedenen Berichte über körperliche Angriffe gegenüber Frauen, die Kontaktaufnahme mit Jugendlichen und die Bereitstellung von Alkohol, Drogen und Waffen.

Ein mehr als nur zerstreutes DCEU

Die neuen Meldungen helfen Warner Bros. Discovery sicherlich nicht dabei ihre Pläne ihren Zuschauer*innen schmackhaft zu machen. Mittlerweile hatte man sich damit arrangiert, dass anders als das MCU, dass DCEU eher unabhängigere Geschichten voneinander erzählt. Deshalb waren Joker und The Batman ja auch so erfolgreich. Doch das neue Vorhaben des Konzerns lässt einen rätseln. Zusätzlich erschienen viele Bilder von Ben Affleck als Batman in der Aquaman Fortsetzung und im neuen Flash Film. Dabei stand es eigentlich schon fest, dass Michael Keaton seine alte Rolle als Rächer Gothams wieder aufnimmt. Natürlich könnte ein ausgeklügelter Plan dahinterstecken, der irgendwie irgendwo und irgendwann Sinn ergibt. Doch vorerst sind die Zweifel groß. Vor allem sorgen sich Fans um den Streamingdienst HBO Max, der unter neuer Führung eine eher untergeordnete Rolle spielen soll.

