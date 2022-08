Rocket League – Neue Belohnungen via Fan Clash Worlds 2022

Rocket League lässt beim Fan Clash Worlds 2022 die E-Sport Fans Punkte für ihr Team sammeln und einmalige Drops abgreifen. Ein interaktives Event, dass ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Spiel für dein Team und gewinne Custom Items und zufällige Drops

In der Rocket League Champions Series (RLCS) trifft sich alles was Rang und Namen hat in der Rocket League Profi Szene. Teams wie NRG, G2 E-Sports oder Team BDS treten hier gegeneinander an. Mit dem Fan Clash Worlds habt ihr jetzt die Möglichkeit für euer Lieblingsteam einzustehen und Punkte zu sammeln. Das Fan-Event wirft dabei in 3 Phasen Belohnungen für die Spieler ab. Die Aktion und das zugehörige E-Sport Turnier läuft von heute 09. August bis zum 14. August 2022 also zögert nicht euch anzumelden.

Phase 1: Registration

Auf der Fan Clash Website wählt ihr euer E-Sport Favoriten Team aus und registriert euch für das Event.

Hierfür bekommt ihr bereits einen einzigartigen Spieler-Banner und Spieler-Titel.

Phase 2: Punkte sammeln

Sobald ihr registriert, sammelt ihr beim Spielen punkte für euer Team. Den Fortschritt eures Teams könnt ihr jederzeit auf der Fan-Clash Seite nachschauen. Zusätzlich gibt es 3 kleine Challenges, bei denen ihr einen Boost, Reifen und Topper freischalten könnt. Die Challenges sind: 5 Online Spiele machen, 35 Torschüsse in Online Spielen erzielen und 15 Online Spiele gewinnen. Also in Summe durchaus machbar verteilt auf die 5 Tage, die das Event andauert.

Phase 3: And the winner is…



Am Ende bekommst ihr noch abhängig von der Fan-Leistung eures Teams Belohnungen. Keine Sorge, selbst der letzte Platz geht hier nicht leer aus. Das sind die möglichen Belohnungen:

1. Platz: Golden lackierte Tor-Explosion „Ballistisch Pro“ Spielertitel „Team Titan“ 1 Import-Drop

2. Platz: 1 Sehr Seltener Drop, 1 Import-Drop

3. Platz: 2 Sehr Seltene Drops

4. Platz: 1 Seltener Drop, 1 Sehr Seltener Drop

5.–6. Platz: 2 Seltene Drops

7.–8. Platz: 1 Seltener Drop



Viel Erfolg beim Event!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rocket League: Ultimate Edition - [Xbox One] Die Rocket League Ultimate Edition enthält alle bisher veröffentlichten DLC-Pakete wie z.B. Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars, Chaos Run uvm

Neue freischaltbare Gegenstände und Fahrzeuge, Statistik-Tracking, und Bestenlisten

Personalisiere dein Fahrzeug mit hunderten von verschiedener Artikel

4-Spieler-Splitscreenmodus, 8-Spieler-Onlinemodus, Wettkampf- und Übungsmodus, spezielle Wiedergabelisten im Mutator-Style, Unterstützung für Privatspiele

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © Psyonic LLC



Quelle: Psyonix