Dead by Daylight – Project W bald auf dem Testserver

Am Ende des ersten Showcase Behaviour Beyond ließ Behaviour Interactive die Bombe platzen. Das neue Kapitel Project W ist die erneute Kooperation mit Capcom und dem Spiel Resident Evil. Der Killer Nemesis und die Charaktere Jill Valentine und Leon S. Kennedy haben es bereits im Juni 2021 zu Dead by Daylight geschafft. Genau so wie eine dazu passende Karte, die bespielt werden konnte. Das Racoon Police Department ist bei einigen Spieler*innen nicht gern gesehen, andere haben aber oftmals ihren Spaß darin. Bis jetzt.

Was beinhaltet Project W?

Durch das kommende Chapter ist die Aufregung wieder groß. Der neue Killer ist niemand anderes als Mastermind Albert Wesker! Er verkörperte in einigen Resident Evil Teilen den Oberbösewicht und wird es auch im Entitus niemandem leicht machen. Als brillanter sowie skrupelloser Visionär der Umbrella Cooperation spritzte er sich den Prototypvirus Uroboros, um die Grenzen der menschlichen Schwächen zu überwinden.

Doch auf der Seite der Überlebenden wird auch nicht mit Unterstützung gespart. Die einzig wahre Ada Wong betritt den Entitus – leider wieder mal ohne Waffen – und bringt ihre einzigarten Talente mit, um zu überleben. Sie ist ein Rätsel und ihre wahren Ziele schwer zu fassen. So wie sie selbst. Außerdem ist Rebecca Chambers mit von der Partie. Sie ist bereits im Alter von 18 Jahren dem S.T.A.R.S.-Bravo-Team als Sanitäterin beigetreten und riskiert für ihre Kameraden auch gern ihr Leben.

Das Racoon Police Department wird geteilt

Ja, ihr lest richtig. Zu Project W gesellt sich dieses Mal keine neue Location. Stattdessen wird die von Spieler*innen bekannte Karte geteilt. Bei Behaviour Interactive kamen viele Kritiken an, die die Polizeistation als sehr verwirrend und zu verwinkelt beschrieben. Aus Killersicht ist der Irrgarten ziemlich anstrengend und Überlebende – nun, die nehmen jede Sackgasse mit, die sie eben finden können. Deshalb beschloss der Entwickler das RPD in zwei Karten aufzuteilen. Der Ostflügel und die Haupthalle, sowie ein Außenbereich beinhaltet die eine, der Westflügel, sowie Haupthalle und Außenbereich die andere Karte.

Die von vielen Überlebende geliebte Bibliothek verliert ihr Obergeschoss. Viele Killer-Spieler werden daher sehr angetan von der Veränderung sein, denn genau dieser Bereich wurde viel dafür genutzt, um Haken zu entgehen, die dort rar gesät waren. Dead by Daylight Leaks hat zudem noch zwei Screenshots von erstellten Bereichen gepostet, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Gerüchte zu den möglichen Talenten aller neuen Charaktere

Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass Fähigkeiten von Überlebenden, sowie Killer erst nach dem Public Test Build wirklich korrekt sind. Erst dort können mögliche Fehler, die den Spielfluss gefährden könnten, entdeckt und ausgemerzt werden.

Bei dem Charakter Ada Wong sollen die einzigartigen Talente in etwa dafür sorgen, dass sie sich automatisch um eine gewisse Prozentzahl selbst heilt, wenn Jemand in ihrem Umkreis einen Gesundheitsstatus verliert. Sie hinterlässt als letzter Überlebende für bis zu 90 Sekunden lang weder Kratzspuren, noch Blut und soll sogar eine Art Abhörgerät auf einem Generator platzieren können, der diesen für alle Überlebenden sichtbar macht. Betritt der Killer die nähere Area des Generators, wird seine Aura für alle Überlebenden sichtbar.

Rebecca Chambers kann mit ihren Fähigkeiten die Skillchecks beim Generator erhöhen. Sobald sie für großartige Treffer Token gesammelt hat, belohnen sie danach viel schneller erscheinenden Skillchecks mit einem höheren Fortschrittbonus. Sie sorgt dafür, dass andere Überlebende einen Geschwindigkeitsanstieg in allen Tätigkeiten für bis zu 35 Sekunden bekommen, nachdem sie diese geheilt hat. Interessant ist auch das Talent, dass sie im Umkreis eines aufgehängten Überlebenden den Sterbefortschritt von diesem zweimal für eine halbe Minute pausieren lassen kann.

Albert Wesker bekommt natürlich als Killer nicht nur einzigartige Talente, sondern eine persönliche Grundmechanik. Auf der Jagd nach Überlebenden kann er diese mit einem Hechtsprung erreichen und packen um mit dem Uroboros Virus zu infizieren. Überlebende können sich mit begrenzten Erste-Hilfe-Sprays heilen, aber das Unvermeidliche nur herauszögern. Es erinnert ein wenig an eine Mischung aus dem Demogorgon von Stranger Things und Nemesis selbst, der allerdings noch zwei KI-Zombies als Unterstützung hatte.

Wesker selbst kann dafür durch eine seiner Fähigkeiten Fenster bis zu 40% schneller durchschreiten, sobald ein Überlebender in der Jagd dieses schnell durchspringt. Zudem sieht er die Aura von Überlebenden in seinem Umkreis, während er einen von ihnen trägt. Lässt er den Spieler fallen, bleibt die Aurasicht wenige Sekunden bestehen. Für das Endgame bleibt das letzte Talent, welches den Überlebenden den Status gebrochen zufügt, wenn er diese verletzt, sobald der letzte Generator gemacht wurde. Sind die Tore offen, bleibt dieser Zustand bis zu 30 Sekunden bestehen und der Überlebende kann in diesem Status nicht geheilt werden.

“Die legendären Charaktere aus Resident Evil im letzten Jahr in unserem Universum zu begrüßen, war ein großer Meilenstein für Dead by Daylight”, sagte Mathieu Côte, Head of Partnership bei Behaviour Interactive. “Capcom ist die Wurzel allen Survival-Horrors in Videospielen und wir fühlen uns geehrt, dass wir dieses Erbe mit einem neuen Kapitel weiter ehren können.” Project W ist also ein sehr umfangreiches Thema, was die Spieler*innen von Dead by Daylight gut beschäftigen dürfte und den Heißhunger auf Resident Evil einmal mehr stillt. Es ist noch nicht geklärt, wann der Testserver online geht, aber es wird spekuliert, dass es entweder am 09. August 2022 oder aber erst am 16. August mit dem PTB losgehen soll. Geht es damit einmal los, kann man mit dem öffentlichen Release drei Wochen später rechnen.

