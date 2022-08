Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Xenoblade Chronicles 3 + Merchandise

Durch die Vorverlegung der Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles 3 kommen Fans nun bereits am 29. Juli 2022 in den Genuss des dritten Ablegers des Reihe. Wer sich bisher noch nicht mit der Reihe oder den Neuerungen und Inhalten des neuen Teils auseinandergesetzt hat, sollte das schleunigst nachholen, denn die Welt von Xenoblade Chronicles hat so einiges zu bieten. Die wichtigsten Infos haben wir für euch in einem Beitrag zusammengefasst. Wer sich lieber audiovisuell informiert, kann sich dazu auch unser Überblickvideo ansehen.

Um den Release gebührend zu begrüßen, verlosen wir gemeinsam mit Nintendo Deutschland nicht nur das Spiel für euch, sondern packen auch noch ein kleines Fanpaket mit oben drauf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2022 Capcom / Releasetermin: 29. Juli 2022 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 01 - 03: Xenoblade Chronicles 3 + Merchandise für Nintendo Switch Wir verlosen zusammen mit Nintendo 3 x jeweils ein Exemplar des heißersehnten Xenoblade Chronicles 3 für Nintendo Switch mit einem Überraschungs-Fanpaket mit allerhand Merchandise für euch. Xenoblade Chronicles 3 : Standard | Nintendo Switch - Download Code Kämpfen, um zu leben. Leben, um zu kämpfen. Mit Xenoblade Chronicles 3 erwartet dich ein brandneues Rollenspielabenteuer auf Nintendo Switch.

Keves: Ein Land, in dem Maschinentechnologie entwickelt wurde. Seine Armeen bestehen hauptsächlich auf Kampffahrzeugen und Soldaten steuern kleinere, bemannte Waffen.

Agnus: Ein Land, das sich auf Äther konzentriert, eine magische Technologie. Seine Streitkräfte sind ebenfalls auf das Kämpfen mit Äther spezialisiert. Sie kämpfen mit kleinen, mobilen, autonomen Waffen mit Äther-Technologie.

Sechs Soldaten aus diesen Nationen werden Teil einer großartigen Geschichte über das Leben.

Noah: Noah ist einer der Protagonisten von Xenoblade Chronicles 3, ein Soldat aus Keves. Als Wegweiser trauert er um die Soldaten, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld ließen und mehr. *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für Xenoblade Chronicles 3 und das Fanpaket tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Gewinnfrage Was gefällt euch besonders an der Xenoblade Chronicles Reihe?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. August 2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.