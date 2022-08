The Gray Man – Mit Geld allein gewinnt nicht immer

Netflix versucht weiterhin den großen Filmstudios die Show zu stehlen. Dabei sollte The Gray Man der nächste Hit werden und die Zuschauer*innen vor die Endgeräte ziehen. Alles in allem klangen die Voraussetzungen auch vielsprechend. Die beliebtesten Hollywood Schauspieler*innen, respektable Regisseure, ein starkes und talentiertes Filmteam und natürlich eine Menge Geld. Doch wie immer setzt die Erkenntnis spät ein.

The Gray Man gibt Thron an romantisches Militärdrama Purple Hearts ab

Was ist denn da geschehen? The Gray Man sollte das neue Ding auf Netflix Startseite werden. Dafür wurden nicht nur 200 Millionen US-Dollar investiert, sondern auch zahlreiche prominente Darsteller*innen rangeholt. Allen voran Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans mit Schnauzer! Abgerundet wurde das Drehteam dann durch die Russo Brothers und ihre Kolleg*innen, die ebenfalls an ihren Marvel Filmen und anderen teuren Hollywood Projekten mitgearbeitet hatten. Dazu noch eine gute Portion Action und Spionage Thriller und eigentlich ist das Rezept fertig für einen anständigen Film. Und auch wenn die Meinungen unterschiedlich ausfallen mögen, so wurde doch der Film nach nur acht Tagen von Purple Hearts als meist gestreamt abgesetzt. In Purple Hearts treffen die Welten eines US-Soldaten und einer talentierten Sängerin aufeinander. Eine Heirat soll die Probleme der beiden lösen, doch damit gehen natürlich neue Probleme einher.

Netflix versteht die eigenen Zuschauer*innen nicht mehr

Seltsam, nicht wahr? Das romantische und mit vergleichsweise wenig Geld produzierte Drama Purple Hearts kann zum Start sofort den Super-Titel The Gray Man vom ersten Platz auf Netflix stoßen. Einfach nur eine Fehlkalkulation? Oder doch das Verkennen, was wir Zuschauer*innen schauen möchten. Der teuerste Netflix Film erreicht gerade mal die Top 5 was geschaute Stunden von eigenproduzierten Filmen angeht. Das stark kritisierte Abenteuer Red Notice ist der ernsteren Geschichte rund um Ryan Gosling noch Meilen weit voraus. Und um nur ansatzweise an die Zahlen von Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson und Gal Gadot zu kommen, müssen die Russo Brüder bis Oktober in der Top 10 der Netflix Streams verweilen. Keine so einfache Angelegenheit.

