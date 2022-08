Season: A Letter to the Future – Indie-Titel auf 2023 verschoben

Das PlayStation Konsolen-exklusive Game Season: A Letter to the Future erscheint leider nicht mehr wie geplant in diesem Jahr. Entwickler Scavengers Studio gibt Q1 2023 als neuen Veröffentlichungszeitraum an.

Wohlbefinden der Mitarbeiter geht vor

Wie Scavengers Studio via Twitter bekannt gab, verschiebt sich das Fahrradabenteuer Season: A Letter to the Future auf Anfang 2023. Als Grund nennt das Entwicklerstudio neben dem Qualitätsanspruch vor allem das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Immer wieder ist von der Crunch-Kultur in der Gaming-Branche zu hören. Spiele werden unter Zeitdruck fertiggestellt und die Leute hinter den Games müssen leiden. Scavengers Studio möchte das anscheinend vermeiden und nimmt eine Verschiebung des Spiels in Kauf. Im Tweet bedankt sich das Studio darüber hinaus bei den Fans für die Geduld und freut sich über die positiven Reaktionen auf den Trailer zum Game.

In Season: A Letter to the Future macht ihr euch auf eine Fahrradtour auf und erkundet die Welt, bevor eine geheimnisvolle Katastrophe alles fortspült. Dabei dokumentiert, fotografiert und zeichnet ihr das Leben auf und versucht es somit vor dem Vergessenwerden zu bewahren. Das Spiel wird für die PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC entwickelt.

