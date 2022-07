Streaming-Vorschau – Was kommt neues im August 2022?

Mit unserer Streaming-Vorschau ersparen wir euch die ewige Suche nach den neuesten Serien- und Filmenzugängen der Streaming-Dienste. Hier findet ihr einen Überblick der Neuzugänge, die es ab kommenden Monat auf Netflix und Co. zu sehen gibt.

Netflix

Netflix bekommt auch im August 2022 wieder zahlreiche Neuzugänge. Dabei werden wohl besonders Fans von Dramen auf ihre Kosten kommen. Hightlights in diesem Monat sind neben der romantischen Komödie Locked Down mit Anne Hathaway, die mit Spannung erwartete Comicverfilmung Sandman und der Start der letzten Staffel von The Walking Dead.

Für die ganze Familie

1. August: Wie Brüder im Wind

1. August: Die Addams Family

Romanzen mit Witz

1. August: Locked Down

1. August: Nanny Diaries

4. August: Wedding Season

17. August: Look Both Ways

Dramedys für den Wohlfühl-Abend

3. August: Buba

3. August: Schieb es nicht aufs Karma!

12. August: Noch nie in meinem Leben – Staffel 3

24. August: Zwei wie Pech und Schwefel

24. August: Mo

26. August: Me Time

26. August: Der Junge muss an die frische Luft

Für mehr Drama im Leben

6. August: Reclaim

10. August: Gönül – Herzenslied

17. August: Royalteen

17. August: Glühendes Feuer

19. August: 265 Days – Noch ein Tag

24. August: Unter Feuer

26. August: Ludik

29. August: La jefa: Die Chefin

31. August: Familiengeheimnisse

Actionreiches für Groß oder Klein

5. August: Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film

8. August: Codewort: Kaiser

Dokumentationen, die euer Wissen erweitern

3. August: Absolutes Fiasko: Woodstock ‘99

10. August: In Luft Aufgelöst: Der letzte große Banküberfall

11. August: Stay on Board: The Leo Baker Story

24. August: Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee

24. August: Queer Eye: Brazil

25. August: Geschichtshappen – Staffel 2

30. August: I am a Killer – Staffel 3

Wenn man nur mit Horror umgehen kann, wenn auch lustige Sprüche dabei sind

12. August: Day Shift

Thriller für einen spannenden Abend

19. August: Kleo

19. August: Echos

26. August: Liebe für Erwachsene

31. August: I Came By

Mit etwas Fantasie in andere Welten

5. August: Sandman

10. August: Locke & Key – Staffel 3

20. August: Fullmental Alchemist: The Revenge of Scar

Für Mystery und Horror- Liebhaber

10. August: School Tales The Series

19. August: Alma

22. August: The Walking Dead – Staffel 11 Teil 1

Ein Krimi zum miträtseln

3. August: Guten Morgen, Verônica – Staffel 2

Made in Korea

1. August: Café Minamdang

2. August: Forecasting Love and Weather

5. August: Carter

5. August: Twenty Five Twenty One

12. August: A Model Family

26. August: Seoul Vibe

Für Animefans

4. August: KAKEGURUI TWIN

11. August: DOTA: Dragon’s Blood – Staffel 3

18. August: Tekken: Bloodline

25. August: Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark

Prime Video

Auch über die neuen Filme und Serien von Amazons Prime Video darf sich gefreut werden. Mit dabei sind u.a. die 2. Staffel von Power Book III: Raising Kanan und der actionreiche Film Samaritan.

Herzzerreißende Dramen

5. August: Dreizehn Leben

12. August: League of Their Own – Staffel 1

14. August: Power Book III: Raising Kanan – Staffel 2

Für aufregende Action

26. August: Samaritan

Dokumentation für Sportler

All or Nothing: Arsenal – Staffel 1

Bestseller-Verfilmung für Zuhause

5. August: Die Tribute von Panem-Reihe

Disney+

Disney+-Abonnent*innen können sich über den Start von gleich zwei neuen Marvel-Serien freuen: Ich bin Groot und She-Hulk. Doch auch Star Wars-Fans gehen mit der ersten Staffel von Star Wars: Andor nicht leer aus. Fans des Horrorgenres kommen ab Mitte August mit der 10. Staffel von American Horror Story auf ihre Kosten.

Aus dem Hause Marvel

10. August: Ich bin Groot – Staffel 1

17. August: She-Hulk – Staffel 1

Für Star Wars-Fans

5. August: LEGO Star Wars Sommerurlaub

31. August: Star Wars: Andor – Staffel 1

Neues von Pixar

3. August: Lightyear

Für mehr Lacher im Leben

3. August: Bob’s Burgers – Staffel 12

12. August: Not Okay

19. August: Fire Island

Was zum Gruseln

17. August: American Horror Story – Staffel 10

