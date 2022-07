Behaviour Interactive – 30. Firmenjubiläum mit 1. Showcase

Behaviour Interactive feiert 30 jähriges Firmenjubiläum und kündigt zum 1.Showcase allerlei Informationen an, die man nicht verpassen darf. Auf Ihrer Homepage läuft bereits der Timer. Am 3.August 2022 geht es los.

Dead by Daylight, Hooked on You und mehr

Den Meisten von euch dürfte Behaviour Interactives unter der Abkürzung BHVR bekannt sein und durch ihr sehr erfolgreiches asymmetrischen Horrorspiel Dead by Daylight. Der kanadische Entwickler gibt in letzter Zeit sehr viele Laute von sich und möchte nun mit seinen Fans den 30. Geburtstag mit einer Liveshow feiern. Glücklicherweise liegt sie in einer für Deutschland günstigen Zeit: Am 3.August um 19 Uhr könnt ihr über Twitch oder Youtube reinschauen und euch auf neue Inhalte freuen. Unter Anderem wurde das zweite “Resident Evil”-Kapitel in Dead by Daylight erwähnt und in diesem Zusammenhang das “Project W”. Fans glauben, das “W” stünde für Albert Wesker, dem Bösewicht aus Resident Evil.

Wir sind gespannt, ob auch das Serienkiller-Dating-Game “Hooked on You” ein Release Datum erhält. In diesem Spiel könnt ihr nämlich die Killer Der Fallensteller, Der Geist, Das Gespenst und Die Jägerin daten. Ob noch mehr Inhalte eine Rolle spielen, bleibt abzuwarten.

Neben der Dead by Daylight Inhalte, erhofft man sich auch neue Informationen zum Mobile-Spiel “Jurassic World: Primal Ops” und “Game of Thrones Beyond the Wall”. Nur sicher ist man nicht. Nach dem ersten Showcase sind noch weitere Livestreams geplant, da auch die Gamescom in Köln bald ihre Tore öffnet. Der August wird also wirklich heiß.

Quelle: game-news24.com

Titelbild: © Behaviour Interactive