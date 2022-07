Dragon Ball Super: SUPER HERO – Son Gohans Chance

Ein neuer Film im Dragon Ball Universum kommt auf uns zu. Dragon Ball Super: SUPER HERO heißt er und dieses Mal ergattert Son Gohan endlich seine Chance im Rampenlicht zu stehen. Nach der Cell Saga, vor etlichen Jahren, dachten die Fans, dass der Sohn seinen Vater Son Goku als Protagonisten ablösen wird. Doch es kam ganz anders und der junge Super Saiyajin musste sich neu erfinden.

Große Erwartungen an die weltweiten Kinoveröffentlichungen von Dragon Ball Super: SUPER HERO

In mehr als 60 Ländern aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten erscheint der neue Film eines der Animes schlechthin. Dragon Ball Fans auf der ganzen Welt können entweder der starken Synchronisation oder den wunderbaren Originalstimmen im Kinosaal lauschen. In Deutschland startet die Party am letzten Dienstag des Monats, demnach der 30. August 2022 im Rahmen der beliebten Anime Nights. Die eigentliche Deutschland Premiere findet sogar schon eine Woche früher am 24. August 2022 statt, dessen Ticketkauf letzte Woche losging. Dragon Ball Super: SUPER HERO ist der zweite Kinofilm aus dem Dragon Ball Super Universum. Der erste Film Dragon Ball Super: Broly war ein richtiger Verkaufsschlager mit seinem 120 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Damit sprang er auf Platz 5 der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten.

Die Rückkehr der Red-Ribbon-Armee und der Super-Cyborgs

Wie schon angedeutet sind alte Bekannte für den Film reaktiviert worden. Die Red-Ribbon-Armee und Dr. Hedo, Enkel des Cell Schöpfers Dr. Gero, möchten Rache an Son Gohan und Piccolo ausüben. Für diese Zwecke erschaffen sie zwei komplett neue Cyborgs, Gamma1 und Gamma2, welche als Helden in der Öffentlichkeit wirken. Insgeheim sollen sie aber Piccolo angreifen und Pan, Son Gohans Tochter entführen. Neben neuen Charakterdesigns, neuen Superformen und auch einer völlig neuen Animationstechnik warten noch viele Inhaltliche Geheimnisse auf die Zuschauer*innen. Zusätzlich dazu soll es sogar eine Post-Credit-Szene geben, die mächtig für Wirbel sorgen wird. Also wappnet euch für die Premiere in Köln am 24. August 2022 im Cinedom.

