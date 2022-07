Am 04. August 2022 erscheint der neue Actionkracher “Bullet Train” von David Leitch. Nach Filmen wie “Deadpool 2” und der Schöpfung von “John Wick”, arbeitet der Regisseur nun mit einem großen Star Ensemble, angeführt von Brad Pitt.

Zur Feier der Veröffentlichung verlosen wir mit Sony Pictures Entertainment Germany 2×2 Freikarten für das neue Highspeed Spektakel.

© 2022 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Releasetermin: 04. August 2022



Brad Pitt spielt in BULLET TRAIN die Hauptrolle als Ladybug. Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt – die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt – und Ladybug muss einen Weg finden, wie er ihn verlassen kann. Unter der Regie von David Leitch („Deadpool 2“) ist die Endstation erst der Anfang, in dieser wilden, atemlosen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan.

Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Germany 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm "Bullet Train" von Sony Pictures für euch.

Wer ist der Schauspieler? Wie heißen diese beiden Schauspieler?

