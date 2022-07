Electronic Arts – Keine Teilnahme an der gamescom 2022

In diesem Jahr findet die gamescom 2022 nach zwei Jahren Pause auch endlich wieder in Präsenz innerhalb der Kölner Messehallen statt. Nachdem mehrere große Publisher eine Teilnahme in diesem Jahr absagten (z.B. Nintendo und Activision Blizzard) folgt nun auch Electronic Arts.

EA sagt der gamescom 2022 ab

Seit Beginn im Jahre 2009 war EA mit dabei und stellte neben ihren Titeln meist große Stände mit Autos, zu Need for Speed, oder Nachbauten von X-Wings, zu Star Wars, in den Messehallen aus. Doch damit nicht genug: für Fachbesucher stand in den letzten Jahren sogar die komplette Halle 1 der Business Area zur Verfügung. All dies muss in diesem Jahr leider weichen, wie das Unternehmen gegenüber den Kolleg:innen von Gameswirtschaft mitteilte.

Statt einem großen Auftritt auf der Messe wird es noch in diesem Jahr mehrere dedizierte Livestreams geben, in denen die kommenden Games vorgestellt werden.

Somit fehlen in diesem Jahr neben den Titeln von Wargaming, Activision Blizzard, Sony, Nintendo auch noch FIFA, das nächste Need for Speed, Battlefield und das kommende Star Wars Jedi: Survivor auf der gamescom 2022.

Stattdessen haben die Teilnahme mittlerweile seitens gamescom folgende Firmen bestätigt: Microsoft (Xbox) Bethesda, 2K Games, 505 Games, Aerosoft, Amazon, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco, Daedalic Entertainment, GIANTS Software, HandyGames, HoYoverse, Humble Games, HyperX, Kalypso Media Group, Koch Media, Krafton, Level Infinite (Tencent), NetEase Games, SEGA Europe, Team17, THQ Nordic, Ubisoft und Warner Bros. Games.

Quelle: gameswirtschaft.de