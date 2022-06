Activision Blizzard – Publisher sagt der gamescom 2022 ab

Gesten erst war die Freude bei vielen Gamer:innen groß als es frische Informationen und neues Gameplay zu Diablo IV sowie Overwatch 2 auf dem Xbox / Bethesda Showcase von Activision Blizzard zu sehen gab. Keine 24 Stunden später gibt es hierzu einen herben Rückschlag für die erste lokale gamescom seit der Corona-Pandemie…

Kein Call of Duty: Modern Warfare 2 auf der gamescom 2022

Denn wie Boris Gojic, Territory Marketing Manager DACH/CEE von Activision Blizzard, gegenüber den Kolleg:innen von gameswirtschaft.de bestätigte, wird der Publisher in diesem Jahr nicht an der gamescom 2022 teilnehmen. Schon 2019 kehrte der “Blizzard”-Zweig Köln den Rücken und sorgte damals für Aufsehen. Drei Jahre später folgt nun auch das Aus für den “Activision”-Zweig. Eine Entscheidung, die sicherlich überrascht, schließlich gehörte der Call of Duty-Stand alljährlich zu den beliebtesten Ständen der Messe.

Eine Showbühne mit epischen Events, Livestreams und Publikumsaktionen wird es also auch 2022 nicht in Köln geben. Kein Call of Duty: Modern Warfare 2, kein Diablo IV und auch kein Overwatch 2 zum Anspielen in den Messehallen. Dabei stellt der Oktober in diesem Jahr den wichtigsten Monat für den Publisher dar. Sowohl das neue CoD als auch Overwatch haben ihre Releases im Herbst.

Wir werden gespannt sein, ob sich für 2023 die Entscheidung wieder ändert und Activision Blizzard nochmals den Weg zurück nach Köln finden wird. Schlussendlich dann vielleicht auch unter Microsofts Fittiche und somit vielleicht wieder näher an der Community.

Quelle: gameswirtschaft.de

