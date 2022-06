Top Gun: Maverick – Tom Cruise’ umgekehrter Sturzflug

Der Erfolg des wie für die Kinoleinwand gemachten Traums “Top Gun: Maverick” hört gar nicht erst auf. Nicht nur dass das Internet äußerst positiv auf die neue Tom Cruise Produktion reagiert. Auch die Zahlen scheinen zu stimmen. Beeindruckende nationale sowie internationale Einnahmen sorgen dafür, dass Sony und Disney sich langsam in Acht nehmen müssen.

“Top Gun: Maverick” steuert auf die große Milliarde hin

So wie die Elite von Top Gun, so fliegt auch “Top Gun: Maverick” bis an die Himmelsspitze der Blockbuster Filme. Bisher hat die Produktion von John Kosinski international traumhafte 900 Millionen US-Dollar eingenommen und ein Ende ist wohl noch nicht in Sicht. Damit reiht sich die Fortsetzung knapp hinter Disneys und Marvels “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” für die erfolgreichsten Filme 2022 ein. Aber wahrscheinlich werden Tom Cruise und Co. auch die Comichelden übertrumpfen. Und dass, obwohl es keine Veröffentlichung in China und Russland gab. Neben “Spider-Man: No Way Home” wäre dies der zweite Film, welcher während der Pandemie die legendäre Marke der Milliarde knackt. Was zumindest beweist, dass man nicht nur auf Superhelden und Comicfiguren setzten muss, um an den Kinokassen Erfolg zu haben. Ganz zur Freude von Tom Cruise. Das Top Gun Sequel nimmt den Platz als sein erfolgreichster Film ein.

Paramount macht Disney und Sony endlich wieder Konkurrenz

Lange schien es so, dass nur noch Disney und Sony Gewinne mit ihren Kinofilmen erzielen können. Doch während Sony mit ihrer Strategie hinter “Morbius” mehr als nur gescheitert ist, entwickelt sich mit Paramount ein wahrer Herausforderer. 2022 hat das Unternehmen fast doppelt so viel Gewinn erzielt wie Disney, Sony Universal, Warner und alle anderen. Überraschenderweise ist auch die Quote der Wiederkehrer*innen recht hoch, sprich Kinobesucher*innen gucken sich “Top Gun: Maverick” öfter als nur ein Mal an. Das könnte durchaus damit zu tun haben, dass der Film vor allem im großen Kinosaal am besten zu genießen ist. Hat euch die Nostalgie Packung von Top Gun erwischt? Wie fandet ihr den Film?

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Variety

Titelbild: © Paramount Pictures