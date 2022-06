Ghost of Tsushima – Arbeitet Sucker Punch bereits an einer Fortsetzung?

Mit über 8 Millionen verkauften Kopien kann sich Ghost of Tsushima ohne jeden Zweifel die Bezeichnung Erfolgstitel auf die Fahnen schreiben. Entsprechend wäre es seitens Sony nicht unbedingt verwunderlich, der exklusiven IP eine Fortsetzung zu spendieren. Neuesten Stellenanzeigen zufolge suchen Sucker Punch, das Entwicklerteam hinter dem Samurai-Open-World-Game, neue Mitarbeiter:innen für ein noch unangekündigtes Projekt. Steht also Ghost of Tsushima 2 vor der Tür? Wir klären auf.

Ghost of Tsushima Klappe, die Zweite

Da sind wir einmal wieder im Reich der Munkeleien. Ein bekanntes Entwicklerteam stellt neue Leute ein und schwups geistern Gerüchte über Fortsetzungen, Reboots und Allerlei im Kosmos des Internets herum – Schande auf unser Haupt. Aber wenn Sucker Punch Stellen für ein Open-Word-Stealth-Game ausschreibt und zuletzt einen Mega-Hit mit Ghost of Tsushima gelandet hat, welches zufällig im gleichen Genre angesiedelt ist, was soll man da anderes machen als träumen? Genauer gesagt werden drei explizite Jobangebote gelistet. Einmal wird nach einem sogenannten Technical Combat Designer und einmal nach einem Senior Combat Designer gesucht. Dabei wünschen sich Sucker Punch explizit Erfahrungen im Bereich Nah- und Stealthkampf und im Genre der Open-World. Zudem sollen die Aspirant:innen die bisherige Spielbibliothek von Sucker Punch gespielt haben! Zu guter Letzt wird noch ein Encounter Designer gesucht, der primär interessante Umgebungen mit herausfordernden Gegnern verknüpfen und so spannende Konfrontationen kreieren soll. Auch hier soll der Fokus auf “Stealth-Action” liegen.

Nun gut, Butter bei die Fische. Bei diesem Projekt kann es sich selbstverständlich auch um eine völlig neue IP oder gar eine Fortsetzung zu Sly Cooper oder Infamous handeln. Zu diesem Zeitpunkt hat Sony noch keinerlei Stellung zu den Gerüchten bezogen, sodass wir an dieser Stelle noch warten müssen. Immerhin können wir euch in einer Hinsicht beruhigen: Die Filmadaption zu Ghost of Tsushima ist weiterhin in Arbeit, sodass ihr in jedem Fall zu eurer Dosis Samurai-Action kommt. Über ein Sequel zum Videospiel würden wir uns jedoch niemals beschweren. Über alles Weitere werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Angebot Ghost of Tsushima Director's Cut [PlayStation 4] Entdecke in diesem Open-World-Action-Abenteuer die Wunder von Tsushima

Gehe neue Wege und führe einen unkonventionellen Krieg um die Freiheit von Tsushima

Fordere Gegner in packenden Samuraikämpfen mit deinem Katana heraus, meistere den Bogen gegen ferne Bedrohungen und entwickle Tarntaktiken, um Feinde zu überraschen

Erlebe auf der Insel Iki eine völlig neue Geschichte

Bonusinhalt für Vorbesteller: Digitaler Mini-Soundtrack von Ghost of Tsushima mit 2 neuen Bonustracks; 10 Artworks zu Ghost of Tsushima

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: tech4gamers.com